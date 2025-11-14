Met nog drie raceweekenden te gaan, lijkt Lando Norris af te stevenen op zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1. Maar gaan eventuele gridstraffen nog een cruciale rol spelen in de ontknoping van de titelstrijd?

De Formule 1 maakt zich op voor de seizoensontknoping. Deze bestaat uit een intensief drieluik in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Lando Norris gaat met 390 punten aan kop in het wereldkampioenschap. De voorsprong op teammaat Oscar Piastri bedraagt 24 punten, terwijl Max Verstappen tegen een achterstand van 49 punten aankijkt. De 26-jarige Brit heeft dus goede papieren om Verstappen te ontkronen als wereldkampioen en er met zijn eerste eigen titel vandoor te gaan. Maar zoals altijd in de slotfase van het seizoen, is de betrouwbaarheid van het materiaal een belangrijke factor. Norris, Piastri en Verstappen staan immers alle drie op scherp wat betreft beschikbare onderdelen.

In de koningsklasse van de autosport mogen de rijders slechts een beperkt aantal motoronderdelen per seizoen gebruiken, zonder dat er een straf wordt uitgedeeld. Dit jaar is de verdeling als volgt:

Maximaal toegestaan aantal motoronderdelen per F1-coureur in 2025

Internal Combustion Engine (ICE) - maximaal vier zonder straf

Turbo Charger (TC) - maximaal vier zonder straf

Motor Generator Unit Heat (MGU-H) - maximaal vier zonder straf

Motor Generator Unit Kinetic (MGU-K) - maximaal vier zonder straf

Energy Store (ES) - maximaal twee zonder straf

Control Electronis (CE) - (maximaal twee zonder straf

Engine Exhaust system (EX) - maximaal acht zonder straf

De eerste keer dat er een limiet van een onderdeel wordt overschreden, geldt er een gridstraf van tien plaatsen. De keren hierna dat de limiet van datzelfde onderdeel wordt overschreden, geldt er een gridstraf van vijf plaatsen. Als er meerdere onderdelen worden vervangen, wordt het aantal plaatsen gridstraf bij elkaar opgeteld. Een onderdeel wordt als "gebruikt" beschouwd, als de data van de auto laat zien dat het onderdeel de pitstraat heeft verlaten.

Dreigende gridstraffen voor Norris en Piastri?

Als we kijken naar de drie coureurs die nog meestrijden om het wereldkampioenschap, zou dit zomaar een doorslaggevende factor kunnen zijn. Norris en Piastri staan momenteel met alle onderdelen, behalve de EX op het maximaal aantal toegestane onderdelen. Mocht er in de resterende drie races ergens iets kapot gaan in de motor en vervangen moeten worden door een nieuw onderdeel, volgt er dus direct een forse gridstraf. Met name Norris lijkt hierin risico te lopen, omdat hij in Zandvoort één van de motoren in zijn pool zag ploffen. Bij hem is het dus de vraag of er nog terug gewisseld kan worden naar oude onderdelen. Dit is toegestaan en levert geen straffen op, maar gaat vaak wel ten koste van de performance.

Ook Verstappen staat op scherp

Verstappen staat net als het duo van McLaren op scherp. Sterker nog, de Nederlander is op de EX na, bij alle onderdelen al met één exemplaar over de limiet gegaan. In Brazilië liet hij na een zeer teleurstellende zestiende plaats in de kwalificatie zijn volledige krachtbron vervangen. Hierdoor is de kans dus wel kleiner dat er bij de Red Bull Racing-coureur nog iets kapot zal gaan. Qua uitlaatsystemen staat hij op zes, en heeft hij dus minder speling dan het McLaren-duo dat op drie staat.

Het is dus niet uitgesloten dat ploffende motoren een doorslaggevende rol gaan spelen in de ontknoping van de titelstrijd. Hierbij moet wel direct gezegd worden dat nu we in het laatste jaar van deze motorische reglementen zitten, de krachtbronnen van alle teams het hele jaar al bijzonder betrouwbaar zijn gebleken.

