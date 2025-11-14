close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Ferrari, COTA, USGP, 2025

Hamilton wijst beste coureur aan tegen wie hij heeft geracet: 'Dat is een lastige'

Hamilton wijst beste coureur aan tegen wie hij heeft geracet: 'Dat is een lastige'

Remy Ramjiawan
Lewis Hamilton, Ferrari, COTA, USGP, 2025

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft in zijn lange carrière de nodige knokpartijen op de baan uitgevochten. Van de Engelsman weten we dat Ayrton Senna zijn grote held is, maar wie is volgens hem de beste coureur waar hij ooit tegen heeft geracet?

Hamilton heeft in zijn loopbaan talloze coureurs voorbij zien komen en met velen heeft hij felle duels uitgevochten. Of het nu Fernando Alonso was in zijn debuutjaar, Jenson Button in 2011 of Nico Rosberg in 2016, hun wegen hebben elkaar allemaal een keer gekruist. Ook Max Verstappen was een grote rivaal, met wie hij in 2021 een hevige strijd voerde; de seizoensfinale in Abu Dhabi staat vele Nederlanders nog altijd in het geheugen gegrift.

Dilemma’s

Hamilton kreeg op sociale media enkele dilemma’s voorgelegd. Als hij moet kiezen tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, gaat hij voor de Argentijn. De beste coureur uit de geschiedenis is volgens hem Ayrton Senna, en zijn favoriete circuit is Silverstone. Op de vraag wie de beste coureur is waar hij zelf ooit tegen heeft geracet, moet hij even nadenken. “Hm… dat is een lastige. Ik moet denk ik Sebastian [Vettel] zeggen,” aldus Hamilton.

Gerelateerd

Lewis Hamilton Sebastian Vettel

Net binnen

VIDEO: Bizarre inbraak bij Alpine F1 team | GPFans News
VIDEO

VIDEO: Bizarre inbraak bij Alpine F1 team | GPFans News

  • 18 minuten geleden
Wheatley heeft grootse plannen:
Audi

Wheatley heeft grootse plannen: "Ja, ik wil dat Max Verstappen in onze auto rijdt"

  • 1 uur geleden
Marko over titelkansen Verstappen: 'Er moet wat met Norris gebeuren'
Helmut Marko

Marko over titelkansen Verstappen: 'Er moet wat met Norris gebeuren'

  • 1 uur geleden
Hamilton wijst beste coureur aan tegen wie hij heeft geracet: 'Dat is een lastige'
Lewis Hamilton

Hamilton wijst beste coureur aan tegen wie hij heeft geracet: 'Dat is een lastige'

  • 2 uur geleden
  • 3
 Het sterk afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Las Vegas
GP van Las Vegas

Het sterk afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Las Vegas

  • 3 uur geleden
  • 1
 ‘Horner heeft miljarden over voor F1-team', Doornbos verhuist opnieuw | GPFans Recap
GPFans Recap

‘Horner heeft miljarden over voor F1-team', Doornbos verhuist opnieuw | GPFans Recap

  • Gisteren 21:46
Meer nieuws

Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x