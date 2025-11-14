Hamilton wijst beste coureur aan tegen wie hij heeft geracet: 'Dat is een lastige'

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft in zijn lange carrière de nodige knokpartijen op de baan uitgevochten. Van de Engelsman weten we dat Ayrton Senna zijn grote held is, maar wie is volgens hem de beste coureur waar hij ooit tegen heeft geracet?

Hamilton heeft in zijn loopbaan talloze coureurs voorbij zien komen en met velen heeft hij felle duels uitgevochten. Of het nu Fernando Alonso was in zijn debuutjaar, Jenson Button in 2011 of Nico Rosberg in 2016, hun wegen hebben elkaar allemaal een keer gekruist. Ook Max Verstappen was een grote rivaal, met wie hij in 2021 een hevige strijd voerde; de seizoensfinale in Abu Dhabi staat vele Nederlanders nog altijd in het geheugen gegrift.

Dilemma’s

Hamilton kreeg op sociale media enkele dilemma’s voorgelegd. Als hij moet kiezen tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi, gaat hij voor de Argentijn. De beste coureur uit de geschiedenis is volgens hem Ayrton Senna, en zijn favoriete circuit is Silverstone. Op de vraag wie de beste coureur is waar hij zelf ooit tegen heeft geracet, moet hij even nadenken. “Hm… dat is een lastige. Ik moet denk ik Sebastian [Vettel] zeggen,” aldus Hamilton.

❓ Favourite Football Player?

🎙️ Lewis Hamilton: “Vini & Neymar.”



❓ Messi or Ronaldo?

🎙️ Ham: “I keep getting asked this question. I like Messi’s skill.”



❓ Greatest driver in history?

🎙️ Ham: “Senna.”



❓ Best driver you ever raced against?

🎙️ Ham: “It’s difficult. I’m going… pic.twitter.com/vAAYyzf3aF — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) November 13, 2025

