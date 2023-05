Dit mag je tijdens het raceweekend in Miami verwachten van F1 TV, Viaplay en Ziggo Sport

Redactie

Dinsdag 2 mei 2023

De Formule 1 gaat na de race in Azerbeidzjan met een sneltreinvaart door naar de vijfde ronde van het kampioenschap, dat in Miami zal plaatsvinden. Aankomend weekend wordt in de badplaats de tweede editie van de Grand Prix gehouden en GPFans zet op een rijtje wat de diverse aanbieders dit weekend gaan tonen.

Max Verstappen is na de wedstrijd in Bakoe nog altijd de kampioenschapsleider met 93 punten. Teamgenoot Sergio Pérez heeft na het sterke weekend in Azerbeidzjan het gat naar de Nederlander verkleind en kijkt inmiddels tegen een achterstand van zes punten aan. Fernando Alonso kon in Bakoe het podium niet bereiken, maar staat nog wel derde in het kampioenschap met zestig punten.

F1 TV Pro

De streamingdienst van de Formule 1 kan zich dit weekend alleen richten op de koningsklasse. De Formule 3 en de Formule 2 zullen niet aanwezig zijn in Miami en dus is dit het schema.

5 mei 20:30 uur - 21:30 uur F1 eerste vrije training 6 mei 00:00 uur - 01:00 uur F1 tweede vrije training 6 mei 18:30 uur - 19:30 uur F1 derde vrije training 6 mei 21:00 uur - 22:00 uur Voorbeschouwing kwalificatie 6 mei 22:00 uur - 23:00 uur Kwalificatie 6 mei 23:00 uur - 00:00 uur Nabeschouwing kwalificatie 7 mei 20:30 uur - 21:30 uur Voorbeschouwing race 7 mei 21:30 uur - 23:30 uur Grand Prix van Miami 7 mei 23:30 uur - 00:30 uur Nabeschouwing race

Viaplay

De Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1 heeft uiteraard ook weer een planning. De tijden van de sessies zijn uiteraard hetzelfde als bij F1 TV, maar de Zweedse streamingdienst biedt net iets andere content dan haar tegenhanger van de sport zelf. De volledige programmering is in het tabel onder deze tekst te zien.

5 mei 20:20 uur F1 eerste vrije training 5 mei 23:50 uur F1 tweede vrije training 6 mei 02:25 uur Studio Formule 1: Miami Shakedown 6 mei 18:20 uur F1 derde vrije training 6 mei 21:25 uur Kwalificatie 7 mei 19:50 uur Grand Prix van Miami

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland moet het dit jaar doen met de samenvattingen, maar desondanks bouwt de zender een voor- en nabeschouwing op voor de race in Miami.

5 mei 22:30 uur Ziggo Sport Race Café 6 mei 23:30 uur Formule 1: GP van Miami Kwalificatie (samenvatting) 7 mei 20:30 uur Ziggo Sport Race Café: De Voorbeschouwing 7 mei 23:30 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing

NOS

De publieke omroep richt zich op zondag ook op alle gebeurtenissen uit de Formule 1.