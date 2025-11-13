"Toto Wolff wil Mercedes-aandelen verkopen" | GPFans News
"Toto Wolff wil Mercedes-aandelen verkopen" | GPFans News
Toto Wolff staat op het punt een deel van zijn aandelen in het Formule 1-team van Mercedes van de hand te doen, zo meldt The Financial Times. De waarde van het team wordt geschat op 5,1 miljard euro. Het Revolut Audi F1 Team heeft gisteravond in München zijn toekomstplannen gepresenteerd voor de F1 en mikt daarbij op een gooi naar de wereldtitel in 2030. Bekijk de nieuwe GPFans Video hieronder.
Gerelateerd
Net binnen
Max Verstappen
Red Bull komt met verklaring voor lekke band Verstappen in Grand Prix van Brazilië
- 29 minuten geleden
Max Verstappen
Dit zijn de meest bizar dure bezittingen van Max Verstappen
- 1 uur geleden
- 12
Max Verstappen
Montoya: "Als dat gebeurt, gaat Verstappen het seizoen van 2026 niet eens afmaken"
- 1 uur geleden
- 4
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡
Formule 1 feliciteert kampioenschapsleider Norris met 26e verjaardag | F1 Shorts
- 2 uur geleden
- 44
Christian Horner
'Horner komt met 1,5 miljard naar de paddock om F1-team te kopen'
- 2 uur geleden
- 1
GPFans Video
"Toto Wolff wil Mercedes-aandelen verkopen" | GPFans News
- 3 uur geleden
Veel gelezen
200.000+ views
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
200.000+ views
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
150.000+ views
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
150.000+ views
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
150.000+ views
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
100.000+ views
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november