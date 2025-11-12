Andrea Kimi Antonelli heeft een geweldig weekend achter de rug in Brazilië, waar hij zijn tweede podium van het seizoen pakte. De jonge Italiaan, pas 19 jaar oud, wist het hele weekend zijn teamgenoot George Russell achter zich te houden en dat zorgt volgens Antonelli voor veranderingen in hun relatie.

De jonge Italiaan, pas 19 jaar oud, liet in Brazilië zien waarom hij de toekomst van de Formule 1 is. Zijn relatie met de meer ervaren Russell is volgens Antonelli de afgelopen tijd wel aan het veranderen. Zeker nu de Brit zijn handen vol heeft aan zijn jongere teammaat en af en toe achter hem begint te eindigen: "Sowieso is mijn relatie met George aan het veranderen. Het is logisch dat hij niet blij is als hij achter mij eindigt, net zoals ik dat niet ben als ik achter hem eindig. Maar er is veel respect tussen ons en we pushen elkaar om beter te worden", zo laat hij weten bij Sky Sports.

Antonelli over zijn relatie met Russell

Het vindt allemaal plaats na een periode waarin hij het lastig had, vooral vlak na Europa. Antonelli vindt dat het hem sterker heeft gemaakt: "Ik zit in een positieve periode, ook al liet het resultaat in Mexico niet het volledige potentieel zien. Het verschil dit weekend was dat we alles samen konden brengen, zelfs de details", zo stelt Antonelli. Het podium in Brazilië betekent voor de jonge coureur iets speciaals na een moeilijke periode: "Het was een echt emotioneel resultaat, omdat ik de afgelopen maanden een heel donkere periode heb gehad. Ik ben er doorheen gekomen en daarom is dit podium echt speciaal, ook op persoonlijk vlak."

Antonelli kijkt uit naar race Las Vegas

Nu kijkt Antonelli vol vertrouwen uit naar de volgende race in Las Vegas, waar zijn team vorig jaar ook sterk was: "Dit weekend geeft ons een enorme boost richting Las Vegas", vertelt hij. "De auto heeft andere eigenschappen dan in 2024, maar het DNA is vergelijkbaar." Het succes in Brazilië is lijkt dus een enorme boost in het vertrouwen van de jonge Italiaan gegeven te hebben. Langzaam maar zeker leeft hij natuurlijk ook toe naar 2026, waarin Antonelli volgens Toto Wolff grootse dingen zal gaan laten zien.