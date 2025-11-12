Ex-manager Schumacher trekt vergelijking met Verstappen: "Geen glamoureuze types"
Willi Weber, voormalig manager van Michael Schumacher, heeft in een recent interview met f1-insider.com zijn bewondering uitgesproken voor zowel Schumacher als Max Verstappen. Hij vergelijkt de twee coureurs en hun unieke stijlen, maar benadrukt ook de gemeenschappelijke toewijding die hen drijft.
Weber, die al enige tijd geen contact meer heeft met de familie Schumacher, spreekt nog altijd met veel respect over zijn voormalige protegé. Hij stelt dat Verstappen een instinctieve rijder is die vaak op zijn onderbuikgevoel afgaat, terwijl Schumacher elke actie zorgvuldig overwoog. "Max is meer een instinctieve coureur die op zijn gevoel vertrouwt en bijna altijd gelijk heeft", aldus Weber. "Michael deed alles doordacht – elke manoeuvre was berekend."
Toewijding aan de sport
Ondanks de verschillen in hun rijstijlen, ziet Weber een belangrijke overeenkomst tussen de twee coureurs: hun onvoorwaardelijke toewijding aan de autosport. "Beiden hebben zich volledig opgeofferd voor hun succes. Ze zijn geen glamoureuze types die leven voor de show. Ze waren en zijn atleten, geen Hollywoodsterren. Hun successen staan altijd in dienst van de sport", zo zegt Weber.
Persoonlijke omwentelingen
Naast zijn uitspraken over de Formule 1, is Weber ook in het nieuws vanwege de verkoop van zijn villa in Duitsland. Hij blijft pragmatisch over de situatie en stelt dat de timing voor de verkoop nooit ideaal is, maar dat hij en zijn partner nog samenwonen in de villa totdat deze verkocht is.
