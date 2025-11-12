close global

Max Verstappen in Barcelona

Palmer juicht Verstappen toe na indrukwekkende inhaalrace Brazilië: "Bizar, bizar"

Jan Bolscher
Max Verstappen in Barcelona

Max Verstappen heeft wederom een meesterlijke prestatie geleverd in de Formule 1 Grand Prix van Brazilië. De Nederlander, die vanuit de pitstraat aan de race begon, wist zich door het veld te vechten en uiteindelijk een podiumplek te bemachtigen. Analist Jolyon Palmer was tijdens de race-uitzending van F1TV vol lof over de indrukwekkende race van Verstappen.

Verstappen heeft in het verleden al meerdere keren laten zien dat hij in Brazilië tot grote dingen in staat is. In 2016, 2018 en 2019 wist hij indrukwekkende resultaten neer te zetten, en ook vorig jaar was hij succesvol met een overwinning vanaf de zeventiende plek. Dit jaar begon hij echter vanuit de pitstraat, maar dat weerhield hem er niet van om zestien plekken goed te maken.

Verstappen neemt leiding over in 51e ronde

Palmer kon zijn ogen niet geloven toen Verstappen in de 51e ronde tijdelijk de leiding overnam. "Bizar. Bizar", klonk het vol ongeloof. "Hij heeft de race echt tot leven gebracht. Dit script kun je niet schrijven", voegde hij toe. Verstappen kreeg vier ronden voor het einde zachte banden en begon aan zijn jacht op de Mercedes-coureurs. George Russell ging hij voorbij, maar Kimi Antonelli wist stand te houden. Verstappen kwam uiteindelijk als derde over de streep.

Verstappen niet geholpen door omstandigheden

Palmer benadrukte dat Verstappens prestatie niet te danken was aan de omstandigheden. "De Safety Car heeft in deze race geen moment in zijn voordeel uitgepakt", klonk het. Ondanks een moeizame kwalificatie, waarin Verstappen zestiende werd, omdat de RB21 compleet verkeerd was afgesteld, wist hij zich toch naar een podiumplek te vechten.

Verstappen haalt Russell buitenom in

Ook hoofdcommentator Alex Jacques was erg enthousiast: "Verstappen gebruikt elk beetje asfalt en alle beschikbare grip." Russell bleek een makkelijke prooi voor Verstappen, die hem buitenom inhaalde. "Vanuit de pitstraat naar het podium! Het is weer een inspirerend optreden van Max Verstappen!"

