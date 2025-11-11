Toto Wolff, teambaas van Mercedes in de Formule 1, zou volgens Sportico in vergevorderde gesprekken zijn om een deel van zijn 33% belang in het team te verkopen. Wolff zou wel gewoon zijn huidige rol als CEO en teambaas behouden, al zou het wel veranderingen veroorzaken in het eigendom van het team.

Het zou gaan om het verkopen van een deel van zijn belang in Mercedes. Een woordvoerder van het Mercedes-AMG Petronas F1 Team wilde er niet op ingaan: “We zullen hier geen commentaar op geven. Het bestuur van het team blijft ongewijzigd, en alle drie de partners (Mercedes-Benz, Toto en INEOS) zijn volledig toegewijd aan het voortdurende succes van Mercedes-Benz in de Formule 1.”

Artikel gaat verder onder video

Flinke winst

Mercedes en het Britse chemiebedrijf Ineos delen de overige 67 procent van het team ook in gelijke delen. De investering van Wolff bleek sinds zijn binnenkomst in 2013 exponentieel gegroeid te zijn. Mercedes-AMG Petronas wist in 2024 een omzet van 812 miljoen dollar te behalen, de meest lucratieve over alle teams in de F1, terwijl Wolff voor zijn salaris en dividenden over zijn eigendomsbelang van vorig jaar meer dan 50 miljoen dollar op wist te strijken. De Formule 1 is de afgelopen jaren enorm gegroeid, mede dankzij het eigendom van Liberty Media en de eveneens gigantische groei van de Formule 1 door het succes van de Netflix-docuserie "Formula 1: Drive to Survive". Toch zou Wolff het op dit moment een goede zet vinden om te verkopen. Aan wie de verkoop zou plaatsvinden, is niet bekend.