Max Verstappen krijgt volgend jaar als Ford Racing-coureur een oude bekende als nieuwe collega: Romain Grosjean. De voormalig F1-podiumfinisher heeft Lamborghini verlaten en voegt zich bij de Blue Oval. Grosjean zal in januari aan de start staan van de prestigieuze Rolex 24 at Daytona, de seizoensopener van het IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Niet alleen Red Bull Racing en Verstappen gaan een samenwerking aan met Ford in 2026, maar ook Grosjean. De in Zwitserland geboren Fransman nam deel aan 181 Grands Prix in de Formule 1 en stond tien keer op het podium. Hij was eind 2013 de enige coureur die een dominante Sebastian Vettel kon uitdagen. Na zijn periode bij Lotus zette hij zijn handtekening bij Haas. Zijn F1-carrière kwam een paar races vervroegd ten einde door een angstaanjagende crash in Bahrein in 2020. Grosjean verhuisde naar de Verenigde Staten voor de IndyCar en daarna de IMSA, waar hij als fabriekscoureur van Lamborghini uitkwam.

Artikel gaat verder onder video

Grosjean in een Mustang

De SC63-bolide van Lamborghini was niet competitief en het Italiaanse merk heeft de stekker uit het Hypercar-project getrokken. Grosjean heeft zich nu bij een Ford-team gevoegd. Hij zal een GT3-Mustang van Myers Riley Motorsports delen op de Daytona International Speedway met Jenson Altzman, Felipe Fraga en Sheena Monk.

"Ik kijk er heel erg naar uit om deel te nemen aan de Daytona 24-uursrace met Myers Riley", liet Grosjean weten. "Het is een speciaal evenement dat ik niet zou willen missen, en de samenwerking met dit team is erg plezierig." Ross Myers, mede-eigenaar van het Ford-team, voegde toe: "We hadden al een formidabel team voor Daytona, maar dat Romain zich bij ons voegt is erg gaaf en het zorgt voor extra momentum voor een succesvolle start aan het begin van het seizoen 2026."

Gerelateerd