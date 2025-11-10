close global

Oscar Piastri, McLaren, Italy, 2024

Fastfoodketen past noodgedwongen actie aan vanwege slecht presterende Piastri

Vincent Bruins
De Australische hamburgerketen Grill'd heeft zijn promotie rondom Oscar Piastri moeten wijzigen na de F1 Grand Prix van São Paulo. De actie, waarbij klanten een gratis 'bonus' burger kregen als de McLaren-coureur op het podium eindigde, is aangepast. Sinds de Grand Prix van Italië is Piastri namelijk niet meer in de top drie verschenen, waardoor de actie nu geldt wanneer hij gewoon aan een race deelneemt.

Piastri kende een sterke start van het seizoen met zes overwinningen en bijna alleen maar podiumplekken voor de zomerstop. Echter, sinds zijn laatste zege op Zandvoort is zijn vorm afgenomen. Een crash in Bakoe betekende het einde van een reeks van successen en tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad verloor hij de leiding in het kampioenschap aan teamgenoot Lando Norris. Na een teleurstellend weekend in Brazilië is het verschil met Norris opgelopen van 1 naar 24 punten, terwijl Max Verstappen in zijn Red Bull hem snel nadert.

Stella blijft optimistisch over Piastri

De promotie van Grill'd loopt tot midden december en Piastri heeft nog maar drie raceweekenden dit seizoen om verbetering te vinden. Teambaas Andrea Stella was na het evenement op het circuit van Interlagos positief over de snelheid van de McLaren-coureur in de tweede en derde stint van de race. "In de eerste stint had Oscar wat schade aan de band, maar in de tweede en derde stint was de prestatie goed", vertelde Stella tegenover de aanwezige media. De schade liep hij op tijdens de crash met Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Het leverde Piastri een tijdstraf van 10 seconden op, waardoor hij uiteindelijk niet verder kwam dan P5.

Aankomende races kunnen kansen bieden

De komende races in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi bieden Piastri nog kansen om zijn seizoen op een positieve noot af te sluiten. Stella blikt alvast vooruit: "In Vegas kan het zijn dat we worstelen met veel bandenslijtage, maar we hebben veel geleerd tijdens de afgelopen raceweekenden, wat ons optimistisch maakt voor de laatste drie races." De aanpassing van de promotie door Grill'd weerspiegelt de wisselvallige prestaties van Piastri in deze fase van het seizoen, maar de komende races bieden hem de kans om toch nog de aanval in te zetten op Norris.

Denk je dat de prestaties van Piastri zullen verbeteren in de komende races?

55 stemmen

Formule 1 McLaren Oscar Piastri Brazilië Grand Prix van São Paulo Interlagos
