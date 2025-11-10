McLaren heeft een nieuwe coureur aangekondigd in aanloop naar de aankomende prestigieuze Grand Prix van Macau en het seizoen van 2026. Matteo De Palo heeft zich namelijk bij het opleidingsprogramma gevoegd. Tegelijkertijd hebben drie juniorcoureurs de regerend F1-constructeurskampioen verlaten.

De Palo blonk niet uit in de kartsport, maar wist wel wedstrijden te winnen in zijn debuutseizoen van de autosport. Hij stond niet alleen op de hoogste trede van het podium in de Formula Winter Series, maar ook in het Spaanse Formule 4-kampioenschap. Hij heeft zojuist zijn tweede seizoen afgesloten in de Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA). Hij is vicekampioen geworden achter Freddie Slater, nadat hij vier overwinningen had gescoord met Trident.

De Palo zet handtekening bij McLaren

De Palo blijft bij Trident voor 2026, wanneer hij de stap zet richting de FIA Formule 3. Echter, zijn debuut als McLaren-coureur komt aankomend weekend al tijdens de Grand Prix van Macau, waar 27 van de beste Formule Regional-deelnemers wereldwijd samenkomen voor de FIA FR World Cup.

"Om me bij het McLaren Driver Development Programme te mogen voegen, is een enorme eer", zo heeft de 18-jarige uit Rome laten weten. "Het team heeft bewezen fantastisch te zijn in het ontwikkelen van talent, dus ik kijk ernaar uit om in alle opzichten als coureur te groeien. Mijn dank gaat uit naar [McLaren-CEO] Zak [Brown], [McLaren-CBO] Alessandro [Alunni Bravi] en het hele team van McLaren. Ik verheug me erop om in papajakleuren het circuit op te gaan."

Drie coureurs vertrekken

McLaren heeft tegenover onder andere GPFans bevestigd dat drie coureurs het ontwikkelingsprogramma hebben verlaten. Brando Badoer, zoon van voormalig Minardi- en Ferrari-coureur Luca Badoer, werd dit jaar slechts 25e in de FIA Formule 3. Martinius Stenshorne deed het met twee overwinningen en P5 in de F3-eindstand veel beter, maar blijkbaar alsnog niet goed genoeg. Regerend Macau GP-winnaar Ugo Ugochukwu is dit jaar zestiende geworden in de FIA Formule 3. Badoer en Ugochukwu blijven in 2026 in F3, terwijl Stenshorne naar de FIA Formule 2 gaat, maar alle drie moeten het zonder steun doen van McLaren, die teleurgesteld lijkt in hun prestaties.

