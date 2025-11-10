Lewis Hamilton blijft bij Ferrari F1 | GPFans News
Lewis Hamilton heeft zijn toekomst bij Ferrari bevestigd. Ondanks een moeizaam debuutjaar bij het Italiaanse team, blijft de Brit ook in 2026 achter het stuur van een rode bolide zitten. De overstap van Mercedes naar Ferrari heeft nog niet opgeleverd wat hij gehoopt had, maar de zevenvoudig wereldkampioen is vastberaden om door te zetten.
