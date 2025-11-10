close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton in a Ferrari race suit in the Ferrari garage

Lewis Hamilton blijft bij Ferrari F1 | GPFans News

Lewis Hamilton blijft bij Ferrari F1 | GPFans News

Lars Leeftink

Lewis Hamilton heeft zijn toekomst bij Ferrari bevestigd. Ondanks een moeizaam debuutjaar bij het Italiaanse team, blijft de Brit ook in 2026 achter het stuur van een rode bolide zitten. De overstap van Mercedes naar Ferrari heeft nog niet opgeleverd wat hij gehoopt had, maar de zevenvoudig wereldkampioen is vastberaden om door te zetten.

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton

Net binnen

Lewis Hamilton blijft bij Ferrari F1 | GPFans News
Toekomst Hamilton

Lewis Hamilton blijft bij Ferrari F1 | GPFans News

  • 14 minuten geleden
Ferrari-topman geeft Hamilton en Leclerc de schuld: 'Ze moeten minder praten'
Dubbele DNF in Brazilië

Ferrari-topman geeft Hamilton en Leclerc de schuld: 'Ze moeten minder praten'

  • 34 minuten geleden
  • 2
 Tsunoda blijft positief na zware GP in Brazilië:
Yuki Tsunoda

Tsunoda blijft positief na zware GP in Brazilië: "In Vegas vechten we verder"

  • 56 minuten geleden
'Formule 1-teams in São Paulo beschuldigd van omkoping lokale politie'
Brazilië

'Formule 1-teams in São Paulo beschuldigd van omkoping lokale politie'

  • 1 uur geleden
  • 3
 Het sterk afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Las Vegas
GP van Las Vegas

Het sterk afwijkende tijdschema voor de Grand Prix van Las Vegas

  • 1 uur geleden
Kelly Piquet onthult in zeldzaam interview niet langer 'WAG' van Verstappen te willen zijn
WAG's

Kelly Piquet onthult in zeldzaam interview niet langer 'WAG' van Verstappen te willen zijn

  • 1 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
200.000+ views

'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap

  • 27 oktober
 'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
150.000+ views

'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'

  • 27 oktober
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x