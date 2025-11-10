George Russell werd afgelopen weekend vierde tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo en zag een podiumplek als sneeuw voor de zon verdwijnen toen Max Verstappen hem inhaalde. De Brit heeft onthuld waarom hij in de slotfase van de race niet kon verdedigen.

Russell begon de race vanaf P6, maar reed al vrij snel achter Lando Norris en Andrea Kimi Antonelli op P3 en leek deze positie ook te gaan houden. Toch was daar plots Verstappen, die vanuit de pitstraat was begonnen aan de race, een bizarre comeback had gemaakt ondanks een lekke band en de Brit eigenlijk vrij eenvoudig aan de buitenkant bij de eerste bocht in kon halen. Russell werd hierdoor dus vierde, maar kon nog wel Oscar Piastri in de slotfase van zich afhouden.

Russell kon niet vechten met Verstappen

Op de site van Mercedes blik Russell terug op zijn P4, waardoor hij dus net buiten het podium terechtkwam na lang op P3 te hebben gereden. "Ik moest mijn remtemperaturen managen en dat maakte het moeilijker om met Verstappen te vechten voor de derde plaats. Antonelli is het hele weekend supersnel geweest en dat is geweldig om te zien. We zullen als duo samenwerken om zoveel mogelijk punten te scoren."

Russell over gevecht om P2 bij constructeurs

Mercedes staat momenteel op 398 punten en heeft de tweede plaats bij de constructeurs in handen, met Red Bull Racing (366 punten) en Ferrari (362 punten) die zeker nog niet verslagen zijn. Russell denkt dat het tot het slotweekend spannend blijft. "In Abu Dhabi moeten we Ferrari en Red Bull verslaan. Hopelijk hebben we de bovenhand als we de zwart-wit geblokte vlag zien op het Yas Marina Circuit. Na dit weekend zitten we weer in de leidende positie in dat gevecht. Hopelijk kunnen we hierop voortborduren in de triple header die het seizoen afsluit."

