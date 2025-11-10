Laurent Mekies, teambaas van Red Bull Racing en dus ook Max Verstappen, heeft gereageerd op het feit dat de Nederlander de F1 Grand Prix van São Paulo had kunnen winnen als hij niet de stop voor de softs had gemaakt, maar door was gereden.

Tegenover Motorsport.com stelt Mekies eerst dat de extra pitstop die Verstappen moest maken aan het begin van de race vanwege een lekke band, hem wel wat tijd heeft gekost en waarschijnlijk heeft voorkomen dat de Nederlander tweede werd. "Het verlies bleef door de VSC misschien nog enigszins beperkt, maar anders ga je natuurlijk een paar ronden langer door. En dat geldt dat ook voor de stints erna op medium, waardoor we dan die laatste stop niet hadden gedaan. Maar goed, met 'wat als' win je geen races, dus het is zoals het is. Toen Max na die lekke band weer helemaal achteraan reed, zag het er in ieder geval niet zo rooskleurig uit."

Verstappen in Brazilië

De Nederlander zou vervolgens door het veld heen weten te snijden op de mediums, waarna hij plots na heel wat stops van andere coureurs op P1 reed. De Nederlander had acht seconden op Lando Norris en meer dan veertien seconden op het duo van Mercedes. De vraag die veel gesteld werd was: had Verstappen niet gewoon buiten moeten blijven en met de mediums de race af moeten maken? Red Bull besloot uiteindelijk de Nederlander voor de slotfase op softs te zetten, wat hem uiteindelijk P3 en bijna P2 opleverde.

Mekies over pitstops Verstappen voor softs

Veel mensen hadden het idee dat Verstappen wellicht de race had kunnen winnen als hij niet voor de laatste stop was gegaan voor softs, maar gewoon buiten was gebleven. Mekies denkt dat dit echter niet was gebeurd en dat Norris er dan langs was gekomen. "Nee, we denken niet dat we zonder die pitstop hadden kunnen winnen. We zullen waarschijnlijk nooit weten waar Max dan precies was geëindigd, maar dat is natuurlijk wel de discussie die aan de pitmuur is gevoerd. Op een bepaald moment moet je een besluit nemen en dat hebben we gedaan. Ik denk dat deze aanpak ons een erg goede kans op het podium heeft gegeven. Dat podium hebben we uiteindelijk ook behaald en met nog één ronde meer hadden we misschien de tweede plek kunnen pakken. Dus nee, ik denk niet dat we P1 hadden kunnen behouden zonder die pitstop, zeker niet als je kijkt naar de bandenslijtage en waar iedereen op dat moment zat."

