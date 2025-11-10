VIDEO | Red Bull biedt excuses aan Max Verstappen | GPFans News
Max Verstappen reed zich tijdens de Grand Prix van São Paulo vanuit een onmogelijke positie richting het podium. Met dit tempo had hij zich wellicht ook naar de overwinning kunnen rijden als er beter gekwalificeerd was. Voor dat punt wilde zijn engineer, Gianpiero Lambiase, zijn excuses maken bij Verstappen, maar die wilde daar niets van weten.
