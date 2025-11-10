Rookie Kimi Antonelli heeft in Brazilië het hoofd koel gehouden en Max Verstappen van zich af weten te houden. De Nederlander kwam in de slotfase op de softbanden nog aangesneld, maar wist de Italiaan uiteindelijk niet te passeren.

Mercedes was het hele weekend in São Paulo razendsnel. Normaliter is het George Russell die namens de Zilverpijlen de kastanjes uit het vuur haalt, maar dit weekend was het de jonge Antonelli die boven kwam drijven. Tijdens de sprintrace vertrok hij vanaf P2, en dat deed hij ook in de hoofdrace. In de laatste stint koos de Mercedes-coureur voor mediumbanden en moest hij in de slotfase van de wedstrijd Verstappen achter zich zien te houden.

Stress sloeg toe

De 19-jarige coureur legt in de persconferentie uit dat het bericht van race-engineer Peter Bonnington hem wel even wat stress bezorgde: "Veel te stressvol. Ik bedoel, natuurlijk, toen Max zijn laatste pitstop maakte en Bono me de voorsprong vertelde, dacht ik - ah, ik kan het niet zeggen want dan krijg ik nu een boete - maar ik dacht: ‘Ik zit misschien wel in de problemen,’ omdat hij nog maar negen seconden achter me zat."

Onder druk

Toch wist hij het hoofd koel te houden: “En natuurlijk stond hij op nieuwe softs, dus hij had… Ik denk dat hij in deze race een heel sterk tempo had. Hij heeft geweldig werk geleverd met terugkomen en zette me aan het einde echt onder enorme druk. Ik moest de band echt tot het uiterste pushen, en dat was niet gemakkelijk. Maar ik denk dat we ons best hebben gedaan en daar ben ik heel blij mee.”

