De Grand Prix van São Paulo gaat straks om 18:00 uur van start en voor Max Verstappen is het erop of eronder. Er is namelijk een reële kans dat de Nederlander na vandaag tegen een achterstand van 64 punten aankijkt richting WK-leider Lando Norris. En als dat gebeurt, is het doek voor een vijfde wereldtitel definitief gevallen.

Verstappen kende een desastreuze kwalificatie gisteren op het circuit van Interlagos. De Red Bull-coureur werd al in Q1 uitgeschakeld. Zijn team besloot daarom de hele set-up te veranderen en een nieuwe motor te pakken, met als gevolg dat Verstappen de Grand Prix vanuit de pitstraat moet beginnen. Lando Norris, de grootste rivaal in de titelstrijd, zit er een stuk warmer bij en begint comfortabel op pole position. Mochten de coureurs vandaag finishen zoals ze zich gekwalificeerd hebben, dan ziet Verstappen het doek voor zijn vijfde titel definitief vallen. In ieder geval voor dit jaar. Immers, een nulresultaat kan hem vandaag op 64 punten achterstand brengen.

Verstappen kan op 64 punten achterstand komen in F1-stand

Ná de Grand Prix in Brazilië staan er nog drie races, waaronder één Sprint-weekend, op het programma. Verstappen heeft momenteel een achterstand van 39 punten op WK-leider Norris, maar het wordt een hels karwei om dit gat vanmiddag te verkleinen. Norris start immers vanaf pole, terwijl Verstappen vanuit de pitstraat moet beginnen. Daarnaast lijkt de McLaren een stuk lekkerder te gaan op Interlagos dan de RB21. Mocht Verstappen de top tien niet weten te bereiken vandaag - iets dat al een gigantische opgave lijkt - dan kan zijn achterstand op Norris groeien tot een duizelingwekkende 64 punten. In dat geval - met nog drie weekenden te gaan - kan er definitief een streep door de wereldtitel.

Finishen op kwalificatiepositie gaat Norris op 390 punten brengen

Mochten de coureurs vandaag finishen op hun kwalificatiepositie, dan komt Norris op 390 punten. Piastri zal in dat geval op 368 punten gaan komen, wat betekent dat zijn gat ten opzichte van Norris ook groeit, richting 22 punten. Verstappen zal in dit voorbeeld dan blijven steken op 326 punten en komt dan op 64 punten achterstand van Norris. George Russell, de nummer vier in het kampioenschap, zal zijn totaal dan zien groeien naar 272 punten, wat 118 punten minder is dan Norris. Er moet dus wel het een en ander gaan gebeuren in Brazilië, wil Verstappen nog een sprankje hoop kunnen houden op de titel.

