Russell zet P6 in perspectief: 'Als je naar Verstappen en Hamilton kijkt...'

Lars Leeftink
George Russell keek met verbazing toe hoe Max Verstappen en Lewis Hamilton al vrij vroeg tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië werden uitgeschakeld.

Tegenover Sky Sports stelt Russell, nadat hij zelf al teleurgesteld was met zijn P6 tijdens de kwalificatie, dat hij schrok van de rare zaterdag in Brazilië, waarbij hij vooral verrast was door de vroege uitschakeling van Verstappen en Hamilton. "Ik had gewoon geen grip. Ik was zeker niet de enige die daarover klaagde. Kijk maar naar Max die in Q1 uitgeschakeld werd, Lewis die uitgeschakeld werd in Q2]. Bearman die bovenaan stond terwijl zijn teamgenoot onderaan stond. Ik kreeg de banden niet aan de praat, ik kon die sweet spot niet vinden en ik gleed gewoon rond. Het was dus een beetje jammer, maar als ik naar Max en Lewis kijk, hoe erg het had kunnen zijn, denk ik dat we het beste hebben gemaakt van een slechte situatie."

Russell over 'vreemde' zaterdag

Russell vervolgt: "Op dagen als deze, wanneer de banden niet werken, kan de rijstijl van de ene coureur ervoor zorgen dat de banden goed werken en die van de andere coureur niet. Dit was waarschijnlijk een van de meer obscure kwalificatiesessies van het jaar." Russell genoot wel van de kwalificatie van teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die tweede werd achter een dominante Lando Norris. "Kimi heeft eerlijk gezegd het hele weekend geweldig werk geleverd, dus alle lof voor hem. Maar het was duidelijk een heel vreemde sessie."

Russell blikt vooruit op zondag

Russell gaat dus vanaf P6 beginnen aan de 21ste race van het seizoen, maar ziet een podiumplek vanuit die positie niet gebeuren dit weekend. "Ik hoop dat we vooruitgang kunnen boeken, ik heb er vertrouwen in dat we vooruitgang kunnen boeken. Maar we hebben natuurlijk Oscar Piastri, die zal behoorlijk snel zijn. Charles [Leclerc] is misschien de onbekende factor. Maar realistisch gezien denk ik niet dat we dit weekend het tempo hebben om op het podium te komen, althans vanuit mijn perspectief."

