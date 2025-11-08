Gabriel Bortoleto wist geen rondetijd te klokken in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van São Paulo. Hij was daarom automatisch niet binnen de 107% van de snelste coureur in Q1 geklasseerd en dat is normaal gesproken wel nodig om deel te mogen nemen aan de wedstrijd.

De FIA heeft het verzoek van Kick Sauber om de Braziliaanse thuisheld toch te laten starten in de wedstrijd op het circuit van Interlagos goedgekeurd. Bortoleto heeft namelijk tijdens de vrije training op vrijdag laten zien dat hij qua snelheid goed kan meekomen met de rest van het veld. De internationale autosportbond concludeert daarmee dat zijn resultaat van Q1 niet representatief is. De 21-jarige uit Osasco doet op zondag dus gewoon mee aan de race in São Paulo die hij vanaf de allerlaatste positie op de grid moet aanvangen. De laatste keer dat zo'n verzoek niet werd goedgekeurd na het overtreden van de 107%-regel, was toen HRT-coureurs Narain Karthikeyan en Pedro de la Rosa allebei te langzaam waren in het gehele weekend van de Grand Prix van Australië in 2012.

Enorme crash in de Sprint

De 107%-regel geldt ten opzichte van de coureur die de snelste is in Q1. Bortoleto crashte hard in de allerlaatste ronde van de Sprint. De Kick Sauber was net niet op tijd gerepareerd om een rondetijd neer te kunnen zetten in de kwalificatie. Lando Norris werd eerste in Q1 met een 1:09.656. Bortoleto had op zijn minst een 1:14.531 moeten klokken, maar omdat hij geen rondetijd reed, heeft hij dus automatisch de 107%-regel overtreden. De FIA ziet het echter door de vingers.

