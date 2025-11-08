Marko legt vinger op de pijnlijke plek: 'Circuit is sneller geworden, wij overal langzamer'
Hoewel het weer in Brazilië uiteindelijk is meegevallen, loopt dr. Helmut Marko toch rond met een gezicht dat op onweer staat. Yuki Tsunoda wist tijdens de kwalificatie niet uit Q1 te komen, maar dat lukte Max Verstappen in São Paulo ook niet.
Uiteindelijk is Lando Norris degene geweest die met de poleposition naar huis gaat. Met de sprintoverwinning van eerder vandaag lijkt de Grand Prix - als er geen gekke dingen gebeuren - eveneens naar hem te gaan. Daarmee kan de klassementsleider een flinke stap in het kampioenschap zetten, want Oscar Piastri begint de race vanaf P4.
Geen grip
Red Bull heeft het al het hele weekend lastig en dat was tijdens de kwalificatie niet anders. Er is nog een heleboel veranderd aan de wagens van Tsunoda en Verstappen, maar dat mocht niet baten. “Het is flink misgegaan. We zijn overal langzamer geworden. Het circuit is sneller geworden en wij hebben in alle sectoren tijd verloren. Er was feitelijk nog minder grip. Waarom? Dat moeten we nu uitzoeken. Maar het kwaad is geschied. Nu kijken we wat we er nog van kunnen maken. Maar het ziet er niet goed uit,” opent Marko bij Sky Deutschland.
Verkeerde afslag genomen
Het team heeft in zijn ogen een verkeerde afslag genomen. “We moeten nu uitzoeken waar we de verkeerde afslag hebben genomen, want deze achterstand… Vooral het feit dat we tijd hebben verloren in sector één en drie, terwijl de achterstand in sector twee gelijk is gebleven. Dat betekent dat we daar niets hebben gewonnen, maar bij de anderen duidelijk hebben verloren,” aldus Marko.
