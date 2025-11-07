Sebastian Vettel is dit weekend voor het eerst in lange tijd weer eens aanwezig in de Formule 1-paddock, waar de viervoudig wereldkampioen goede herinneringen bewaart in Brazilië. De Duitser krijgt aldaar ook vragen over de titelkansen van Red Bull-opvolger Max Verstappen, die nog altijd in de race is voor zijn vijfde titel op een rij.

De situatie van Verstappen wordt door Dr. Helmut Marko van Red Bull vaak in verband gebracht met de comeback die Vettel zelf in 2010 maakte. Toen wist hij een grote achterstand om te buigen naar zijn eerste wereldtitel in de allerlaatste race. Hoewel de Nederlander op dit moment niet de grote favoriet is, ziet de voormalig viervoudig wereldkampioen kansen: "Waarom niet? Ik denk dat hij daartoe in staat is", zo klinkt het voor de camera van Sky Italia.

Onvoorspelbaarheid van Interlagos

De onvoorspelbare aard van het circuit in Interlagos speelt daarbij een sleutelrol in de kansen van Verstappen, zo benadrukt Vettel. De races in São Paulo staan traditiegetrouw bekend om hun verrassingen en onverwachte wendingen: "We kunnen niet voorspellen hoe het weekend zal verlopen, aangezien races in São Paulo vaak een compleet gek scenario volgen. Verrassingen zijn altijd mogelijk op dit circuit, dus we zullen zien hoe de zaken zich ontwikkelen. Maar de races zijn momenteel erg spannend om te bekijken – en als Max de kloof blijft dichten, zal het nog spannender worden", aldus de genietende Vettel.

Veel punten te winnen

Daarbij is het ook zo dat er in de resterende races nog behoorlijk wat punten te winnen zijn, zo stelt de 38-jarige Vettel, die de strijd zeker nog niet gestreden acht: "Er zijn nog behoorlijk wat punten te winnen, hoewel het duidelijk is dat hij op dit moment niet de favoriet is. Dat is Lando Norris, die de leiding heeft in het klassement", zo besluit de man uit Heppenheim. Verstappen is het weekend voorlopig niet al te best begonnen. In de eerste vrije training kwam de Nederlander er niet aan te pas en had hij

