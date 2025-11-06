Ondanks de onzekere toekomst in de Formule 1, blijft Isack Hadjar kalm en gefocust. De jonge coureur is het wachten op contracten tot het einde van het seizoen gewend en ziet het als normaal binnen Red Bull. Hadjar, die zijn debuut maakte bij Racing Bulls in 2025, kende een seizoen vol uitdagingen en hoogtepunten.

Hadjar debuteerde bij de Australische Grand Prix in maart 2025, maar zijn eerste race verliep dramatisch met een crash in de opwarmronde. Vervolgens sloeg hij bijzonder hard terug en ontwikkelde hij zich als een raket, met als hoogtepunt zijn eerste podiumplaats tijdens de Grand Prix van Nederland in augustus 2025, die hij zelf omschreef als "een droom die uitkomt". De jonge coureur heeft vooral in de kwalificaties indruk gemaakt met zijn snelheid, waarbij hij zijn teamgenoten vaak wist te verslaan. Hij zelf zegt een "risicovolle" aanpak te hebben gekozen om snelheid te maximaliseren, wat in de meeste gevallen succesvol bleek. Momenteel staat Hadjar negende in het kampioenschap met 39 punten.

Uitstel van beslissing

De onzekere toekomst van Hadjar past binnen het bredere plaatje van de coureursopstelling bij Red Bull. Sinds Yuki Tsunoda de plaats van Liam Lawson overnam, zijn er geruchten over de tweede Red Bull-plek. Hadjar wacht net als andere coureurs af. Red Bull-adviseur Helmut Marko liet eerder al weten dat ze pas later gaan besluiten wat ze doen met de plek van Max Verstappen voor 2026. Hadjar was lange tijd topfavoriet, al is Laurent Mekies wel erg gecharmeerd van Tsunoda.

Hadjar wacht af

Terwijl de speculaties over zijn toekomst voortduren, blijft de jonge coureur zich richten op het verbeteren van zijn prestaties en het veiligstellen van zijn plaats in de toekomst van het team. In Brazilië laat Hadjar weten hoe hij naar de situatie kijkt: "Eerlijk gezegd, het is iets waar ik aan gewend ben. Weet je, ik heb in mijn hele carrière nog nooit een contract getekend of iets aangekondigd gekregen vóór het einde van het seizoen. Ik moest altijd mijn hoofd naar beneden houden en blijven pushen tot de allerlaatste ronde. Voor mij is het dus niets nieuws. Zo werkt het nu eenmaal bij Red Bull."