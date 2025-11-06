Audi Sport debuteert volgend jaar in de Formule 1, wanneer Kick Sauber het stokje overdraagt. Er worden nieuwe technische reglementen geïntroduceerd voor het F1-seizoen van 2026 en dus is iedereen natuurlijk benieuwd naar hoe de bolides eruit komen te zien. Audi zal volgende week al het doek trekken van haar concept.

Het is al sinds augustus 2022 bekend dat Audi een nieuwe motorleverancier en team wordt in de koningsklasse van de autosport. Het zal niet alleen vanaf 2026 de power units produceren voor Kick Sauber, maar het Duitse automerk heeft de Zwitserse formatie halverwege dit jaar volledig overgenomen, mede dankzij een financiële boost van de Qatar Investment Authority. Andreas Seidl, voormalig teambaas van de Porsche LMP1- en McLaren F1-renstallen, zou de CEO worden van het F1-team met Oliver Hoffmann als algeheel vertegenwoordiger van het project, maar die moesten in 2024 plaatsmaken voor voormalig Red Bull-sportief directeur Jonathan Wheatley en de nieuwe COO en CTO Mattia Binotto. Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg zijn al bevestigd als coureurs.

Audi komt volgende week al met onthulling

Red Bull Racing en Racing Bulls lijken de eerste F1-teams te zijn geweest om de lanceerdatum bekend te maken. Er wordt op 15 januari een presentatie van Ford Racing gehouden en de Amerikaanse grootmacht is natuurlijk een technische samenwerking aangegaan met de energiedrankfabrikant. De verwachting is dat Red Bull en Racing Bulls dan hun kleurstellingen zullen onthullen.

Audi heeft laten weten dat op woensdag 12 november om 21:00 uur Nederlandse tijd het doek van hun F1-concept af wordt getrokken. Het komt zelden voor dat de daadwerkelijke auto wordt getoond, omdat teams niet willen dat de concurrentie kan afkijken. Het is nog niet bekend hoe en waar de presentatie van Audi wordt gehouden.

