Ford komt met grote aankondiging: zien we dan eindelijk de RB22?
Het Amerikaanse Ford wil het nieuwe jaar goed openen en kondigt de Ford Racing Season Launch aan op 15 januari 2026. Ook Max Verstappen is te zien in het promotiefilmpje en de vraag rijst of we daar ook direct het nieuwe wapenfeit van volgend jaar gaan zien: de RB22.
Ford is samen met Red Bull Racing op de achtergrond al flink aan het werk voor de 2026-power unit. Aankomend jaar komt er namelijk een geheel nieuwe power unit, die voor vijftig procent op de elektrische componenten zal rusten. Red Bull bouwt voor het eerst een compleet nieuwe power unit en leunt voor de elektrische kennis op de autogigant, die daar dan weer veel kennis over heeft.
Presentatie Ford
Dit jaar presenteerden de Formule 1-teams tijdens het F175-evenement in Londen hun nieuwe wagens. Dat hoeft komend jaar niet te gebeuren en Ford zal op 15 januari het raceseizoen gaan openen. Daarin laat het merk de diverse racecategorieën zien waaraan het deelneemt. De verwachting is dat ook Red Bull en zusterteam Racing Bulls daarbij aanwezig zullen zijn. Al is het nog maar de vraag of de RB22 daar te zien zal zijn. Red Bull is normaliter huiveriger in het vroegtijdig delen van de wagen. Bovendien wil het team zo veel mogelijk geheim houden, want ook de concurrentie kijkt mee. Een officiële bevestiging van Red Bull zal moeten volgen.
