﻿
Verstappen, red bull

Berger: "Als er nog een Verstappen was, zou Max ook druk voelen"

Berger: "Als er nog een Verstappen was, zou Max ook druk voelen"

Jan Bolscher
Verstappen, red bull

De jacht van Max Verstappen op het wereldkampioenschap zorgt voor de nodige stress bij McLaren. In gesprek met Corriere dello Sport legt oud-coureur Gerhard Berger uit dat zelfs de Nederlander deze druk zou voelen als er nog een versie van hem zou bestaan.

De Limburger staat momenteel 36 punten achter op kampioenschapsleider Lando Norris. De Brit wist zijn teamgenoot Oscar Piastri twee weken geleden in Mexico te verslaan en met nog vier races en twee sprintrace te gaan, is het nog allerminst beslist. De druk is dan ook enorm voor de coureurs van McLaren.

Verstappen kan titel nog winnen

Berger prijst het constante hoge niveau van de Red Bull-coureur in de afgelopen jaren. "Max heeft het niveau van de afgelopen jaren vastgehouden. Hij is heel snel en maakt weinig fouten. Ik noemde Ayrton Senna al onverslaanbaar. Maar qua racen voldoet Verstappen ook aan de eisen. Max kan de titel nog winnen. Ik hoop dat we van nu tot het einde eerlijke gevechten zien", zo zegt Berger.

Druk is hoog

De druk is echter ook hoog voor McLaren, zo stelt Berger. "Ups en downs horen erbij. Als je twee teamgenoten van een vergelijkbaar kaliber hebt, is de druk nu eenmaal hoog. Dat zou Max ook overkomen als er nog een Verstappen was", zo zegt de oud-McLaren-coureur. De woorden van Berger benadrukken de uitdagende situatie waarin het team zich momenteel bevindt.

 

Denk je dat Verstappen de druk bij McLaren kan omzetten in een voordeel?

7 stemmen

