Ralf Schumacher ziet Aston Martin als een mogelijke bestemming voor Oscar Piastri als hij besluit McLaren te verlaten. De toekomst van de jonge Australiër is een hot topic in de Formule 1, zeker nu er veel veranderingen op de loer liggen voor 2026. Aston Martin zou volgens Schumacher een interessante optie kunnen zijn voor Piastri, mocht hij McLaren willen verlaten.

De druk op de grid zal volgend jaar toenemen, met veel geruchten over mogelijke overstappen. Teams kiezen voor stabiliteit in aanloop naar de nieuwe technische reglementen van 2026, maar voor 2027 staan er grote veranderingen op de rol. Verschillende coureurs, waaronder Piastri, zullen hun opties overwegen, afhankelijk van de prestaties van hun huidige teams onder de nieuwe regels.

Artikel gaat verder onder video

Toekomst Piastri in de F1

Schumacher stelt in de F1-podcast van Sky Deutschland: “Ik vraag me gewoon af waar? Nou, eigenlijk kan ik me niet voorstellen dat [Piastri nu vertrekt], want het was pas aan het begin van het jaar dat hij zijn contract verlengde. En dat is zeker voor twee jaar plus opties. Dus nu kun je zeggen, oké, hij rijdt daar volgend jaar nog steeds. Dat betekent dat hij op zoek is naar een zitje voor het jaar daarna.”

Toekomst Aston Martin

De toekomst van Aston Martin is ook een hot topic, zeker met de mogelijke pensionering van Fernando Alonso en de vraagtekens bij Lance Stroll. Daarnaast liet Schumacher weten: “Ik kan me voorstellen dat het groen interessant gaat worden, ook voor bijvoorbeeld een Charles Leclerc, die al aangegeven heeft te willen vertrekken als Ferrari niet verbetert. Dus, Aston Martin moet op zoek naar twee coureurs. Een reden is dat Alonso vertrekt. Ja, en ik wil het niet eens meer over Stroll hebben. Ik denk dat de resultaten voor zich spreken. Dus dat betekent dat er potentieel en ruimte is. En dat is ook een spannend onderwerp met Adrian Newey.”