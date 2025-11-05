Een veiling van racepakken van Max Verstappen en Yuki Tsunoda heeft een indrukwekkend bedrag van 95.000 euro opgeleverd voor het goede doel. De veiling, georganiseerd door F1 Authentics, was een groot succes en de opbrengst gaat naar Wings for Life, een organisatie die zich inzet voor onderzoek naar ruggenmergletsel.

De racepakken, die gedragen werden tijdens de Japanse Grand Prix 2025, hebben niet alleen een financieel succes opgeleverd, maar ook een symbolische waarde. Voor Tsunoda was de race extra bijzonder, omdat het zijn eerste thuisrace was in de Red Bull-bolide. Bovendien symboliseren de pakken de unieke samenwerking met Honda en zijn ze uitgegroeid tot zeldzame verzamelobjecten.

Red Bull-teambaas blij met opbrengst

Laurent Mekies, teambaas van Red Bull, reageerde enthousiast op de opbrengst: "We zijn ontzettend blij dat we samen met F1 Authentics meer dan 80.000 pond hebben kunnen ophalen voor onze partner Wings for Life. Het is geweldig dat de unieke Japanse racepakken, een symbool van onze samenwerking met Honda, geld hebben opgebracht dat bijdraagt aan baanbrekend onderzoek naar ruggenmergletsel."

F1 Authentics steunt Wings for Life

Ook Barry Gough, CEO en oprichter van F1 Authentics, sprak zijn tevredenheid uit: "We zijn verheugd dat we via deze veilingen zo'n indrukwekkend bedrag hebben opgehaald voor Wings for Life. Deze racepakken, gedragen door de coureurs van Red Bull Racing, hebben een grote symbolische waarde en zijn daardoor zeldzame verzamelobjecten. We steunen Wings for Life al jaren en zijn trots dat we hun waardevolle werk opnieuw kunnen ondersteunen."

Wings for Life dankbaar voor bijdrage

Emma Hind, CEO van Wings for Life, bedankte de betrokken partijen voor hun steun: "We zijn enorm dankbaar voor de steun van F1 Authentics en Red Bull Racing bij de recente veiling van de racepakken. Het opgehaalde bedrag van 83.500 pond is aanzienlijk en levert een grote bijdrage aan ons onderzoek naar dwarslaesies. Het is altijd een plezier om met F1 Authentics samen te werken en we kijken uit naar de volgende gezamenlijke campagne."