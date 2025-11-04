Martin Brundle heeft tijdens de Sky Sports F1-podcast na de Mexicaanse Grand Prix een opmerkelijke oplossing geboden voor het probleem van de tweede coureur bij Red Bull. Hij stelt met een knipoog voor dat Red Bull Racing met één auto zou moeten gaan rijden, om geen tweede coureur meer te slachtofferen naast Ma Verstappen.

Red Bull heeft het de afgelopen jaren niet makkelijk gemaakt voor hun tweede coureurs. Ondanks dat ze een van de beste coureurs aller tijden in dienst hebben met Max Verstappen, heeft het team het moeilijk gehad om een tweede rijder te vinden die overeind weet te blijven na de regerend wereldkampioen. De afgelopen vijf jaar heeft het team al meerdere talenten uit hun juniorenprogramma moeten recyclen, met alle gevolgen van dien voor hun carrières en reputaties.

Brundle ziet oplossing in een-auto team

Brundle stelt dat Red Bull, als de regels het zouden toelaten, met één auto zou moeten gaan rijden, en drie coureurs bij zusterteam Racing Bulls zou moeten stallen: "Iedereen die naast Max zit, raakt vrij snel in de war om een aantal redenen, voornamelijk omdat hij zo snel en zo goed is", legt Brundle uit. Een interessante, maar onrealistische oplossing voor het probleem van de Oostenrijkse formatie.

Toekomst Red Bull-coureurs

Ondanks dat Brundle's oplossing onrealistisch is, is het de vraag of er niet een betere oplossing is met de huidige opties van Red Bull. De commentator wijst op de aanstaande dramatische veranderingen in de Formule 1 met de krachtbronnen en het chassis, en stelt dat het team ervaring en kennis nodig heeft. Hij ziet potentieel in Liam Lawson en Isack Hadjar, maar denkt dat Yuki Tsunoda zijn kansen heeft gehad.

