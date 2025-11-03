Carlos Sainz heeft zijn steun uitgesproken voor de terugkeer van Sergio Pérez in de Formule 1. In gesprek met El Heraldo de Mexico prijst de Spanjaard de veerkracht van de Mexicaanse coureur, die na zijn vertrek bij Red Bull een jaar lang de koningsklasse moest missen. Nu maakt hij zijn comeback bij het nieuwe team van Cadillac, waar hij samen met Valtteri Bottas een nieuw rijdersduo vormt.

De Mexicaanse coureur, die zes Grands Prix-overwinnigen op zijn naam heeft staan, werd vorig jaar door Red Bull aan de kant geschoven. Sindsdien volgde hij de Formule 1 vanaf de zijlijn, maar nu krijgt hij een nieuwe kans. Cadillac, dat in 2026 zijn debuut maakt in de koningsklasse, heeft de ervaren coureur gestrikt om samen met Bottas een nieuw hoofdstuk te schrijven.

Artikel gaat verder onder video

Pérez heeft tweede kans verdiend

Sainz begrijpt de keuze van Cadillac om de Mexicaan terug te halen. "Ik denk dat Checo iedereen al heeft laten zien hoe getalenteerd hij is en hoeveel kracht hij heeft, toch?", zo zegt de Spanjaard. "Als coureur én als atleet heeft hij zich gedurende zijn carrière al dubbel en dwars bewezen." De Williams-coureur vindt het inspirerend dat de Mexicaan zich opnieuw mag bewijzen. "Nu bereidt hij zich voor op, denk ik, een tweede, andere fase. Maar ik denk dat dat erg motiverend en heel erg bemoedigend voor hem is."

Tweede kans in Formule 1

Sainz benadrukt dat een tweede kans in de Formule 1 zeldzaam is en alleen is weggelegd voor coureurs die écht iets hebben bewezen. "Uiteindelijk denk ik dat tweede kansen in de Formule 1 maar aan weinig coureurs worden gegeven, en wel aan coureurs die echt een tweeledige loopbaan hebben gehad, zoals Ricciardo en Checo", lichtte hij toe. Hij sloot af met lof voor Pérez’ doorzettingsvermogen: "Uiteindelijk heeft bijvoorbeeld Hülkenberg zijn tweede kans gehad. Dit zijn coureurs die er echt in geslaagd zijn om op te vallen, en Checo is er daar één van."

Gerelateerd