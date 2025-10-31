Nico Dijkshoorn, bekend van zijn columns en uitspraken, stelt dat Viaplay moet stoppen met partijdig zijn richting Max Verstappen tijdens het F1-seizoen 2025, het vierde seizoen als rechthebbende in Nederland.

Viaplay heeft al sinds het seizoen 2022 de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland in handen en krijgt daar sindsdien ook al behoorlijk wat commentaar op. Zo zijn fans niet blijk met de kwaliteit van de streamingdienst, zowel rondom uitzendingen als de kosten van het abonnement en het feit dat je zelfs met een abonnement nog reclame kunt zien. Ook is er kritiek geweest omtrent het commentaarduo en de analisten.

Dijkshoorn klaar met Viaplay

Dijkshoorn lijkt klaar te zijn met Viaplay, dat volgens hem veel te partijdig is richting Vestappen. "Wie heeft bij Viaplay ooit verzonnen dat iedereen die naar F1 kijkt moet worden toegesproken als een chauvinistische imbeciel? Dat partijdige Max-geloei. Zo ontzettend onprofessioneel", tweet hij op X.

Wie heeft bij Viaplay ooit verzonnen dat iedereen die naar F1 kijkt moet worden toegesproken als een chauvinistische imbeciel? Dat partijdige Max-geloei. Zo ontzettend onprofessioneel. #verstappen — Nico Dijkshoorn (@dijkshoorn) October 27, 2025

