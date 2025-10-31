De rechtszaak die Felipe Massa heeft aangespannen tegen de FIA, FOM en Bernie Ecclestone, heeft een nieuwe wending gekregen. De advocaat van de Braziliaan, Nick De Marco KC, heeft tijdens een hoorzitting in Londen beschuldigingen geuit over de manier waarop de F1-leiding de beruchte Crashgate-affaire in 2008 zou hebben verdoezeld. Volgens hem zou er een bewuste samenzwering zijn geweest om de waarheid te verbergen en zo een schandaal te voorkomen.

De aanleiding voor de rechtszaak is een interview dat Ecclestone in 2023 gaf aan F1-Insider, waarin hij suggereerde dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley al wisten van het opzettelijke ongeluk van Nelson Piquet jr. in Singapore. Volgens de voormalig F1-baas hadden ze de race uit de uitslag kunnen schrappen, maar kozen ze ervoor om dat niet te doen om een groter schandaal te voorkomen. Ecclestone kan zich het interview echter niet meer herinneren, zo verklaarde zijn advocaat David Quest KC in de rechtbank.

Ernstigste manipulatie in de sportgeschiedenis

De Marco stelde dat de toenmalige F1-leiding bewust heeft meegewerkt aan het verbergen van de waarheid om hun eigen belangen te beschermen. "Het is geen overdrijving om te stellen dat de opzettelijke crash van Piquet een van de ernstigste gevallen van manipulatie in de sportgeschiedenis is", aldus De Marco. "Niet alleen omdat het een flagrante poging was om in te grijpen in een race, maar ook omdat het een handeling was die het leven van toeschouwers en de coureur zelf in gevaar bracht. Wat daarna volgde was een bewuste samenzwering om de waarheid te verbergen - door mensen die verantwoordelijk waren voor het beschermen van de integriteit van de sport."

Geen invloed op kampioenschap

De advocaat van FOM, Anneliese Day KC, betwistte de claims van De Marco en stelde dat Massa zijn kampioenschap simpelweg verloor omdat Hamilton beter presteerde over het hele seizoen. "Deze rechtszaak zal er niet toe leiden dat meneer Massa de trofee krijgt die hij wil", aldus Day. "De enige winnaars na 12 tot 18 maanden rechtszaken zullen de advocaten zijn." De voorbereidende zitting wordt morgen afgerond en daarna zal de rechtbank beslissen of de zaak wordt toegelaten tot een volwaardig proces of wordt verworpen. De uitkomst van deze rechtszaak zou grote gevolgen kunnen hebben voor de manier waarop de F1-leiding in het verleden is omgegaan met beschuldigingen van manipulatie en de integriteit van de sport in het algemeen.

