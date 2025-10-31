Adrian Newey, de legendarische ontwerper die jarenlang nauw met de Nederlander samengewerkt heeft bij Red Bull Racing, heeft zijn bewondering voor de volwassenheid en mentale weerbaarheid van de coureur uitgesproken. In de podcast James Allen on F1 legt Newey uit dat hij onder de indruk is van hoe de Limburger omgaat met druk. Het compliment komt op een moment dat de viervoudig wereldkampioen een sterke inhaalrace heeft ingezet in het huidige Formule 1-seizoen.

De 28-jarige coureur is in de Formule 1 bezig aan een indrukwekkende opmars. Voor de Grand Prix van Italië stond hij nog 104 punten achter op de WK-leider, maar dat is inmiddels gereduceerd naar 36 punten. Daarmee heeft hij in de laatste vier races van het seizoen een serieuze kans op zijn vijfde wereldtitel.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen absorbeert druk

Newey, die in 2025 de overstap maakte naar Aston Martin, prijst de volwassenheid van de Nederlander. "Max is op dit moment echt buitengewoon", zo begint de ontwerper. "Hij heeft zeker geen gemakkelijke jeugd gehad, dat is geen geheim, maar zijn volwassenheid is verbluffend. Zijn vermogen om met druk om te gaan en het te absorberen, is ongelooflijk."

Helm op en alles vergeten

Wat de ontwerper vooral opvalt, is dat de Limburger in staat is alles om zich heen te vergeten op het moment dat hij zijn helm opzet en in de auto stapt. "Het lijkt alsof hij, wat er ook in zijn leven gebeurt, op het moment dat hij zijn helm opzet en in de auto stapt, al het andere volledig kan uitschakelen. Dan telt alleen het racen nog. Dat is enorm indrukwekkend voor een sportman," zo verklaart Newey.

Gerelateerd