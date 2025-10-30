De F1 Grand Prix van São Paulo komt steeds dichterbij, en dus zijn de ogen gericht op de titelstrijd, maar ook op 2026. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent na alles wat er is gebeurd en gezegd op deze donderdag.

Max Verstappen is al in Brazilië aangekomen. Hij is namelijk op stap gegaan met zijn schoonvader, Nelson Piquet. Dat is niet het enige nieuws rond een F1-wereldkampioen. Jenson Button, die al wel met de koningsklasse was gestopt maar daarna andere professionele kampioenschappen heeft opgepakt, gaat nu helemaal stoppen met de autosport. Ondertussen laat Frédéric Vasseur weten dat hij het niet vindt kunnen hoe Lewis Hamilton bestraft werd in Mexico-Stad. De laatstgenoemde heeft echter meer om voor te vrezen. Geruchten doen namelijk de ronde dat Ferrari hem geen contractverlenging gaat aanbieden. Of Yuki Tsunoda een nieuw contract krijgt bij Red Bull Racing, is ook nog maar de vraag, maar Laurent Mekies heeft nu bevestigd dat daar vóór Abu Dhabi nog duidelijkheid over komt.

Artikel gaat verder onder video

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

Jenson Button heeft aangekondigd dat de 8 Uur van Bahrein zijn laatste professionele race zal zijn. De Formule 1-kampioen van 2009, die de afgelopen twee seizoenen actief was in het World Endurance Championship (WEC) met Team Jota, zet een punt achter zijn indrukwekkende racecarrière. "Dit zal mijn laatste race zijn. Ik heb Bahrein altijd leuk gevonden. Ik denk dat het een leuk circuit is en ik ga er zoveel mogelijk van genieten, want dit is het einde van mijn professionele racecarrière", vertelde hij bij BBC Radio Somerset. Button legt uit dat zijn drukke leven en de impact van racen op zijn gezinsleven belangrijke redenen zijn voor zijn beslissing om te stoppen. Lees hier het hele artikel over het pensioen van Jenson Button.

Related image

Verstappen al in Brazilië aanwezig en gaat op pad met schoonvader Piquet

In Brazilië gaat Max Verstappen opnieuw jagen op de zeges, want daarmee houdt hij zicht op de wereldtitel. Lando Norris leidt dat klassement momenteel, na zijn dominante zege in Mexico-Stad. De Engelsman staat één punt voor op teamgenoot Oscar Piastri, terwijl Verstappen een achterstand van 36 punten moet goedmaken. Voordat het spektakel in São Paulo begint, brengt de viervoudig wereldkampioen nog wat tijd door met zijn schoonfamilie. Drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet en Verstappen bezochten Gleno Rossi, een Braziliaanse countryzanger. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen en schoonvader Nelson Piquet.

Related image

Red Bull beslist voor Abu Dhabi over toekomst Tsunoda

De spanning rondom de toekomst van Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing neemt toe, nu teambaas Laurent Mekies heeft bevestigd dat er vóór de Grand Prix van Abu Dhabi een beslissing genomen zal worden over de coureursopstelling van 2026. Dit volgt op de geruchten dat Isack Hadjar, de veelbelovende rookie van Racing Bulls, de Japanner zou kunnen vervangen naast Max Verstappen. Volgens PlanetF1 heeft de Red Bull-teambaas de beslissing over de toekomst van Tsunoda uitgesteld om de focus op het huidige seizoen te houden, maar hij benadrukt dat de betrokken coureurs vóór de laatste race van het seizoen duidelijkheid moeten krijgen. Lees hier het hele artikel over wanneer Red Bull Racing de knoop doorhakt.

© Red Bull Content Pool

'Ferrari twijfelt over Hamilton: contractverlenging lijkt er niet aan te komen'

Aan het begin van dit seizoen werd het sprookje voor Lewis Hamilton werkelijkheid met zijn overstap naar Ferrari. In de openingsfase van het jaar werd nog gehint op het behalen van de achtste wereldtitel in het iconische rood, maar inmiddels lijkt die droom verder weg dan ooit voor de Engelsman. Hoewel hij de laatste paar races aan een iets betere reeks lijkt te zijn begonnen, meldt ESPN dat enkele hooggeplaatste figuren uit het Formule 1-paddock wijzen op een aflopende zaak. Hamilton zit tot en met 2026 achter het stuur van Ferrari, maar de Scuderia zou niet van plan zijn het contract te verlengen. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Lewis Hamilton bij Ferrari.

Related image

Newey heeft déjà vu bij Aston Martin: 'Die cultuur was ook bij Red Bull lastig om te keren'

Adrian Newey heeft een gevoel van déjà vu bij Aston Martin. Als een van de succesvolste ontwerpers uit de geschiedenis van de Formule 1 ziet hij dezelfde zelfgenoegzaamheid en gebrek aan zelfvertrouwen als tijdens de beginjaren bij Red Bull Racing. Hij waarschuwt dan ook dat Aston Martin hier voor 2026 van af moet. "Toen ik bij Red Bull begon, waren het de overblijfselen van het F1-team van Jaguar, wat jarenlang zonder veel succes gebukt ging onder het management van Ford", begon Newey bij de James Allen On F1-podcast. "Mensen begonnen het geloof te verliezen dat ze ooit een race zouden kunnen winnen. Zodra je stopt met geloven dat je dat kunt, gaat alles mis, want zelfgenoegzaamheid slaat toe, luiheid slaat toe, gebrek aan zelfvertrouwen sluipt erin... Als je niet oppast, kan er ook een schuldcultuur ontstaan." Lees hier het hele artikel over de gelijkenissen van de cultuur bij Aston Martin en Red Bull Racing.

© Aston Martin Aramco F1 Team

Vasseur steunt Hamilton na 'dubbele standaard' FIA: 'Als je rekening houdt met Verstappen...'

Lewis Hamilton zegt dat hij zich in de steek gelaten voelt door de FIA, omdat hij wel bestraft werd tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad, terwijl de coureurs waartegen hij vocht, zoals Max Verstappen, vrijuit gingen. De Ferrari-coureur krijgt steun van teambaas Frédéric Vasseur, die vindt dat de stewards meer rekening hadden moeten houden met wat Verstappen deed. "Dit heeft ons P4 gekost... Ja, we hadden de notities van de wedstrijdleider niet gevolgd, maar 10 seconden... Ik kan me niet herinneren dat iemand hier ooit 10 seconden voor heeft gekregen", vertelde Vasseur. "Als je rekening houdt met het gehele plaatje, dus met Max die de bocht ervoor had afgesneden, de chicane had gemist door 100 meter door het gras te gaan, dan is dit eerlijk gezegd niet op de juiste manier behandeld." Lees hier het hele artikel over beschuldigingen vanuit Ferrari over straffen van de FIA.

© IMAGO x GPFans

Gerelateerd