Hoewel Lewis Hamilton de laatste paar races aan een iets betere reeks lijkt te zijn begonnen, meldt ESPN dat enkele hooggeplaatste figuren uit het Formule 1-paddock wijzen op een aflopende zaak. De Engelsman zit tot en met 2026 achter het stuur van Ferrari, maar de Scuderia zou niet van plan zijn het contract te verlengen.

Aan het begin van dit seizoen werd het sprookje voor Hamilton werkelijkheid met zijn overstap naar het team uit Maranello. In de openingsfase van het jaar werd nog gehint op het behalen van de achtste wereldtitel in het iconische rood, maar inmiddels lijkt die droom verder weg dan ooit voor de Engelsman. Ferrari kent hier en daar een positieve uitschieter, maar het is vooral Charles Leclerc die de kastanjes uit het vuur haalt.

Contractverlenging op de schop?

Het medium heeft de situatie bij de Scuderia geanalyseerd en verwijst naar zijn bronnen. “Wat betreft Hamilton hebben verschillende hooggeplaatste figuren uit het Formule 1-paddock tegenover ESPN aangegeven dat de zevenvoudig wereldkampioen mogelijk geen nieuw contract krijgt wanneer zijn huidige overeenkomst eind 2026 afloopt, gezien zijn recente prestaties,” zo valt te lezen.

De pijlen zijn uiteraard gericht op 2026, wanneer een nieuw reglement in de koningsklasse van kracht wordt. Ferrari kan daarin de koppositie grijpen, al wijzen de geluiden in de paddock voorlopig naar een favorietenrol voor Mercedes.

