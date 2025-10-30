'Ferrari twijfelt over Hamilton: contractverlenging lijkt er niet aan te komen'
'Ferrari twijfelt over Hamilton: contractverlenging lijkt er niet aan te komen'
Hoewel Lewis Hamilton de laatste paar races aan een iets betere reeks lijkt te zijn begonnen, meldt ESPN dat enkele hooggeplaatste figuren uit het Formule 1-paddock wijzen op een aflopende zaak. De Engelsman zit tot en met 2026 achter het stuur van Ferrari, maar de Scuderia zou niet van plan zijn het contract te verlengen.
Aan het begin van dit seizoen werd het sprookje voor Hamilton werkelijkheid met zijn overstap naar het team uit Maranello. In de openingsfase van het jaar werd nog gehint op het behalen van de achtste wereldtitel in het iconische rood, maar inmiddels lijkt die droom verder weg dan ooit voor de Engelsman. Ferrari kent hier en daar een positieve uitschieter, maar het is vooral Charles Leclerc die de kastanjes uit het vuur haalt.
Contractverlenging op de schop?
Het medium heeft de situatie bij de Scuderia geanalyseerd en verwijst naar zijn bronnen. “Wat betreft Hamilton hebben verschillende hooggeplaatste figuren uit het Formule 1-paddock tegenover ESPN aangegeven dat de zevenvoudig wereldkampioen mogelijk geen nieuw contract krijgt wanneer zijn huidige overeenkomst eind 2026 afloopt, gezien zijn recente prestaties,” zo valt te lezen.
De pijlen zijn uiteraard gericht op 2026, wanneer een nieuw reglement in de koningsklasse van kracht wordt. Ferrari kan daarin de koppositie grijpen, al wijzen de geluiden in de paddock voorlopig naar een favorietenrol voor Mercedes.
Gerelateerd
Net binnen
'Ferrari twijfelt over contract Hamilton', Newey gaat in op schuldcultuur Red Bull | GPFans Recap
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen zegevierde in Brazilië vanaf P17: wie wonnen vanaf nóg verder op de grid? | GPFans Special
- 2 uur geleden
- 1
Vasseur steunt Hamilton na 'dubbele standaard' FIA: 'Als je rekening houdt met Verstappen...'
- 3 uur geleden
- 4
Newey heeft déjà vu bij Aston Martin: 'Die cultuur was ook bij Red Bull lastig om te keren'
- 3 uur geleden
Russell over Verstappen als teamgenoot: 'Situatie is dat hij alleen maar kan verliezen'
- Gisteren 19:26
- 10
Strafpunten Formule 1: Verstappen ziet nóg meer strafpunten vervallen richting Brazilië
- Gisteren 18:43
- 3
Veel gelezen
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- 27 oktober
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober