Lewis Hamilton zegt dat hij zich in de steek gelaten voelt door de FIA, omdat hij wel bestraft werd tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad, terwijl de coureurs waartegen hij vocht, zoals Max Verstappen, vrijuit gingen. De Ferrari-coureur krijgt steun van teambaas Frédéric Vasseur, die vindt dat de stewards meer rekening hadden moeten houden met wat Verstappen deed.

De wedstrijd op het Autódromo Hermanos Rodríguez kende een chaotische openingsfase. Lando Norris behield de leiding vanaf de pole position en zou op dominante wijze winnen, maar achter hem gingen Hamilton, Charles Leclerc en Max Verstappen zij-aan-zij richting de eerste bocht. De twee laatstgenoemden moesten door het gras om contact te vermijden. Zes ronden later viel Verstappen Hamilton aan voor de derde positie. De Red Bull-coureur werd opnieuw op het gras gedrukt en moest dit keer bocht 3 in plaats van bocht 2 afsnijden. Hamilton miste vervolgens zijn rempunt voor bocht 4 en kwam voor Verstappen terug de baan op. Omdat de FIA vond dat Verstappen in bocht 1 al zijn inhaalactie voltooid had, had Hamilton de plek terug moeten geven na het afsteken van bocht 4. Dat deed hij niet, en dat leverde een tijdstraf van 10 seconden op.

Hamilton ziet dubbele standaard bij FIA

"Uiteindelijk voel ik mij compleet in de steek gelaten door het bestuursorgaan", zo liet Hamilton weten tegenover de aanwezige media in de Mexicaanse hoofdstad. Hij was het er dus duidelijk niet mee eens. "Het is een dubbele standaard, zoals je wel kunt zien. Het is zoals het is." De stewards verklaarden in een statement waarom de zevenvoudig wereldkampioen bestraft werd.

"Hij blokkeerde zijn remmen, verliet de baan bij bocht 4 en maakte gebruik van het gras om richting bocht 5 terug de baan op de komen. Het lukte de coureur niet om de route te volgen langs de 'gele lijn' zoals de wedstrijdleider had aangegeven, maar omdat dat lag aan zijn snelheid, heeft daar geen overtreding plaatsgevonden. Echter, hij haalde er wel blijvend voordeel uit, aangezien hij auto 1 (Verstappen) had ingehaald en de plek niet had teruggegeven. De standaardstraf voor het verlaten van de baan en er blijvend voordeel uit halen is daarom toegepast", zo las het statement.

Vasseur steunt Hamilton en wijst naar Verstappen

"Dit heeft ons P4 gekost... Ja, we hadden de notities van de wedstrijdleider niet gevolgd, maar 10 seconden... Ik kan me niet herinneren dat iemand hier ooit 10 seconden voor heeft gekregen", vertelde Vasseur. "Als je rekening houdt met het gehele plaatje, dus met Max die de bocht ervoor had afgesneden, de chicane had gemist door 100 meter door het gras te gaan, dan is dit eerlijk gezegd niet op de juiste manier behandeld. Daar komt nog bij dat dit Mexico is. Ik wil niet zeggen dat de straf aangepast moet worden op het circuit, maar ze moeten wel begrijpen wat ze aan het doen zijn. Door die 10 seconden zakte hij helemaal terug en er viel niet in te halen."