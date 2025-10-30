Jenson Button heeft aangekondigd dat de 8 Uur van Bahrein zijn laatste professionele race zal zijn. De voormalig Formule 1-kampioen, die de afgelopen twee seizoenen actief was in het World Endurance Championship (WEC) met Team Jota, zet een punt achter zijn indrukwekkende racecarrière.

De Brit, die in 2009 wereldkampioen werd in de Formule 1 met Brawn, heeft een lange en succesvolle carrière achter de rug. In gesprek met BBC Radio Somerset vertelt hij: “Dit zal mijn laatste race zijn. Ik heb Bahrein altijd leuk gevonden. Ik denk dat het een leuk circuit is en ik ga er zoveel mogelijk van genieten, want dit is het einde van mijn professionele racecarrière", zo laat hij weten nadat hij eerder al bekendmaakte dat het einde eraan zit te komen.

Drukke leven

Button legt uit dat zijn drukke leven en de impact van racen op zijn gezinsleven belangrijke redenen zijn voor zijn beslissing om te stoppen. Hij voegt daaraan toe: “Ik heb echt genoten van mijn tijd met Jota in het WEC, maar mijn leven is veel te druk geworden en het is niet eerlijk tegenover het team of tegenover mezelf om in 2026 te denken dat ik er nog genoeg tijd voor zal hebben.” Verder benadrukt hij: “Mijn kinderen zijn vier en zes en als je een week weg bent, mis je zoveel dat je deze tijd niet meer terugkrijgt.” Hij vervolgt: “Ik heb het gevoel dat ik de afgelopen jaren veel heb gemist. Dat is prima, want ik wist dat dat zou gebeuren. Maar ik ben niet van plan om dat nog een seizoen te doen."

Racen in klassieke auto's

Hoewel hij stopt met professioneel racen, is Button van plan om voor zijn plezier te racen in klassieke auto's. Over deze nieuwe stap zegt hij: “Ik heb klassieke auto's waarmee ik graag race. Dat vind ik spannend, want het is mijn eigen auto, en ik houd van het mechanische aspect.” Hij licht toe dat de ervaring totaal anders is: “Het is heel anders dan de auto's waarmee ik race in het WEC en de Formule 1. Je zit er echt middenin, en dat vind ik geweldig. Je moet heel goed kunnen schakelen, geen aerodynamica, het is allemaal mechanisch", zo besluit hij.