Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
Jenson Button heeft aangekondigd dat de 8 Uur van Bahrein zijn laatste professionele race zal zijn. De voormalig Formule 1-kampioen, die de afgelopen twee seizoenen actief was in het World Endurance Championship (WEC) met Team Jota, zet een punt achter zijn indrukwekkende racecarrière.
De Brit, die in 2009 wereldkampioen werd in de Formule 1 met Brawn, heeft een lange en succesvolle carrière achter de rug. In gesprek met BBC Radio Somerset vertelt hij: “Dit zal mijn laatste race zijn. Ik heb Bahrein altijd leuk gevonden. Ik denk dat het een leuk circuit is en ik ga er zoveel mogelijk van genieten, want dit is het einde van mijn professionele racecarrière", zo laat hij weten nadat hij eerder al bekendmaakte dat het einde eraan zit te komen.
Drukke leven
Button legt uit dat zijn drukke leven en de impact van racen op zijn gezinsleven belangrijke redenen zijn voor zijn beslissing om te stoppen. Hij voegt daaraan toe: “Ik heb echt genoten van mijn tijd met Jota in het WEC, maar mijn leven is veel te druk geworden en het is niet eerlijk tegenover het team of tegenover mezelf om in 2026 te denken dat ik er nog genoeg tijd voor zal hebben.” Verder benadrukt hij: “Mijn kinderen zijn vier en zes en als je een week weg bent, mis je zoveel dat je deze tijd niet meer terugkrijgt.” Hij vervolgt: “Ik heb het gevoel dat ik de afgelopen jaren veel heb gemist. Dat is prima, want ik wist dat dat zou gebeuren. Maar ik ben niet van plan om dat nog een seizoen te doen."
Racen in klassieke auto's
Hoewel hij stopt met professioneel racen, is Button van plan om voor zijn plezier te racen in klassieke auto's. Over deze nieuwe stap zegt hij: “Ik heb klassieke auto's waarmee ik graag race. Dat vind ik spannend, want het is mijn eigen auto, en ik houd van het mechanische aspect.” Hij licht toe dat de ervaring totaal anders is: “Het is heel anders dan de auto's waarmee ik race in het WEC en de Formule 1. Je zit er echt middenin, en dat vind ik geweldig. Je moet heel goed kunnen schakelen, geen aerodynamica, het is allemaal mechanisch", zo besluit hij.
Net binnen
'Ferrari twijfelt over contract Hamilton', Newey gaat in op schuldcultuur Red Bull | GPFans Recap
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen zegevierde in Brazilië vanaf P17: wie wonnen vanaf nóg verder op de grid? | GPFans Special
- 2 uur geleden
- 1
Vasseur steunt Hamilton na 'dubbele standaard' FIA: 'Als je rekening houdt met Verstappen...'
- 3 uur geleden
- 4
Newey heeft déjà vu bij Aston Martin: 'Die cultuur was ook bij Red Bull lastig om te keren'
- 3 uur geleden
Russell over Verstappen als teamgenoot: 'Situatie is dat hij alleen maar kan verliezen'
- Gisteren 19:26
- 10
Strafpunten Formule 1: Verstappen ziet nóg meer strafpunten vervallen richting Brazilië
- Gisteren 18:43
- 3
Veel gelezen
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- 27 oktober
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober