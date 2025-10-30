Red Bull beslist voor Abu Dhabi over toekomst Tsunoda
Red Bull beslist voor Abu Dhabi over toekomst Tsunoda
De spanning rondom de toekomst van Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing neemt toe, nu teambaas Laurent Mekies heeft bevestigd dat er vóór de Grand Prix van Abu Dhabi een beslissing genomen zal worden over de coureursopstelling van 2026. Dit volgt op de geruchten dat Isack Hadjar, de veelbelovende rookie van Racing Bulls, de Japanner zou kunnen vervangen naast Max Verstappen.
Hadjar heeft een sterk debuutseizoen in de Formule 1 achter de rug, met een podiumplaats tijdens de Grand Prix van Nederland als hoogtepunt. De Fransman wordt gezien als een serieuze kandidaat om Tsunoda te vervangen, die het moeilijk heeft gehad sinds zijn promotie na de eerste twee races van dit seizoen. Ook Arvid Lindblad, een talent uit de Red Bull-junioren, lijkt op weg naar een zitje bij Racing Bulls voor 2026, wat de druk op de Japanse coureur en Liam Lawson vergroot.
Beslissing vóór Abu Dhabi
Volgens PlanetF1 heeft de Red Bull-teambaas de beslissing over de toekomst van Tsunoda uitgesteld om de focus op het huidige seizoen te houden, maar hij benadrukt dat de betrokken coureurs vóór de laatste race van het seizoen duidelijkheid moeten krijgen. Mekies verklaart: "Nee, het zal voor Abu Dhabi zijn", toen hem werd gevraagd of de beslissing na de race in Abu Dhabi op 7 december genomen zou worden. In eerste instantie zou er al na Mexico beslist worden, maar nu Max Verstappen ineens nog volop meedoet om de titel, heeft men de beslissing op de lange baan geschoven.
Tsunoda's vooruitgang en Aston Martin
Tsunoda kreeg dinsdag een tegenslag te verwerken toen Aston Martin bekendmaakte dat Jak Crawford volgend seizoen als derde coureur aan de slag gaat. Dit werd gezien als een mogelijke alternatieve optie voor de Japanner, die een sterke band heeft met Honda. Mekies erkende dat Tsunoda's recente vooruitgang, ondanks een teleurstellende elfde plaats in Mexico, een rol speelt in de afwegingen van het team: "Yuki maakt stappen vooruit. De andere jongens maken ook een stap vooruit. Dus we hebben geen reden om de beslissing te haasten en zullen wat meer tijd nemen", zo besluit de teambaas.
