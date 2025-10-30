close global

Verstappen al in Brazilië aanwezig en gaat op pad met schoonvader Piquet

Redactie
Verstappen, Piquet, socials

Hoewel het raceweekend in Brazilië pas volgende week van start gaat, is Max Verstappen al gearriveerd in het land van samba en carnaval.

In Brazilië gaat Verstappen opnieuw jagen op de zeges, want daarmee houdt hij zicht op de wereldtitel. Lando Norris leidt dat klassement momenteel, na zijn dominante zege in Mexico-Stad. De Engelsman staat één punt voor op teamgenoot Oscar Piastri, terwijl Verstappen een achterstand van 36 punten moet goedmaken.

Verstappen en Piquet op pad

Voordat het spektakel in São Paulo begint, brengt de viervoudig wereldkampioen nog wat tijd door met zijn schoonfamilie. Drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet en Verstappen bezochten Gleno Rossi, een Braziliaanse countryzanger. “Een hele speciale middag met Piquet en Verstappen,” zo schrijft hij.

