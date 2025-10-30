Verstappen al in Brazilië aanwezig en gaat op pad met schoonvader Piquet
Verstappen al in Brazilië aanwezig en gaat op pad met schoonvader Piquet
Hoewel het raceweekend in Brazilië pas volgende week van start gaat, is Max Verstappen al gearriveerd in het land van samba en carnaval.
In Brazilië gaat Verstappen opnieuw jagen op de zeges, want daarmee houdt hij zicht op de wereldtitel. Lando Norris leidt dat klassement momenteel, na zijn dominante zege in Mexico-Stad. De Engelsman staat één punt voor op teamgenoot Oscar Piastri, terwijl Verstappen een achterstand van 36 punten moet goedmaken.
Verstappen en Piquet op pad
Voordat het spektakel in São Paulo begint, brengt de viervoudig wereldkampioen nog wat tijd door met zijn schoonfamilie. Drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet en Verstappen bezochten Gleno Rossi, een Braziliaanse countryzanger. “Een hele speciale middag met Piquet en Verstappen,” zo schrijft hij.
Gerelateerd
Net binnen
'Ferrari twijfelt over contract Hamilton', Newey gaat in op schuldcultuur Red Bull | GPFans Recap
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen zegevierde in Brazilië vanaf P17: wie wonnen vanaf nóg verder op de grid? | GPFans Special
- 2 uur geleden
- 1
Vasseur steunt Hamilton na 'dubbele standaard' FIA: 'Als je rekening houdt met Verstappen...'
- 3 uur geleden
- 4
Newey heeft déjà vu bij Aston Martin: 'Die cultuur was ook bij Red Bull lastig om te keren'
- 3 uur geleden
Russell over Verstappen als teamgenoot: 'Situatie is dat hij alleen maar kan verliezen'
- Gisteren 19:26
- 10
Strafpunten Formule 1: Verstappen ziet nóg meer strafpunten vervallen richting Brazilië
- Gisteren 18:43
- 3
Veel gelezen
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- 27 oktober
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober