Adrian Newey heeft een gevoel van déjà vu bij Aston Martin. Als een van de succesvolste ontwerpers uit de geschiedenis van de Formule 1 ziet hij dezelfde zelfgenoegzaamheid en gebrek aan zelfvertrouwen als tijdens de beginjaren bij Red Bull Racing. Hij waarschuwt dan ook dat Aston Martin hier voor 2026 van af moet.

Newey was werkzaam bij onder andere Williams en McLaren, voordat hij bij Red Bull Racing terechtkwam in 2006. Hij was als hoofdontwerper medeverantwoordelijk voor de successen van Sebastian Vettel en Max Verstappen. Maar hij besloot begin 2024 de energiedrankfabrikant te verlaten en een korte pauze te nemen. Hij was simpelweg doodop, onder andere omdat hij nooit de tijd kon nemen om bij te komen van de intensieve titelstrijd in 2021, maar ook vanwege het gerommel rondom toenmalig teambaas Christian Horner. Newey zette vorig jaar zijn handtekening bij Aston Martin en sinds afgelopen maart, na het aflopen van zijn zogeheten gardening leave, is hij daar niet alleen ontwerper, maar ook uitvoerend technisch partner.

Investeringen in infrastructuur

Aston Martin heeft dankzij Lawrence Stroll de afgelopen jaren fors kunnen investeren in infrastructuur, zoals een nieuwe fabriek en windtunnel, met als doel wereldkampioen te worden. Ondanks een sterk seizoen in 2023, waarin het team acht keer op het podium stond met Fernando Alonso, zijn ze steeds meer teruggezakt naar het middenveld of zelfs bijna het achterveld. Newey heeft benadrukt dat niet alleen deze investeringen nodig zijn om ooit successen te boeken, maar hij wijst tevens naar het belang van een cultuurverandering binnen het team, vergelijkbaar met wat hij bij Red Bull heeft gedaan. Hij waarschuwt dat een gebrek aan geloof in eigen kunnen kan leiden tot luiheid en een cultuur van schuld geven.

Cultuur bij Red Bull was lastig om te keren

"Toen ik bij Red Bull begon, waren het de overblijfselen van het F1-team van Jaguar, wat jarenlang zonder veel succes gebukt ging onder het management van Ford", begon Newey bij de James Allen On F1-podcast. "Mensen begonnen het geloof te verliezen dat ze ooit een race zouden kunnen winnen. Zodra je stopt met geloven dat je dat kunt, gaat alles mis, want zelfgenoegzaamheid slaat toe, luiheid slaat toe, gebrek aan zelfvertrouwen sluipt erin... Als je niet oppast, kan er ook een schuldcultuur ontstaan. En dat was best lastig om te keren bij Red Bull. Ik wil er niet te veel over kwijt, maar ik heb momenteel een beetje een déjà vu."

Drie belangrijke afdelingen

De sleutel tot succes is om drie belangrijke afdelingen te verenigen en te optimaliseren. "Naarmate teams groter worden, wordt communicatie natuurlijk steeds meer een uitdaging", legde de ontwerper uit. "Elk Formule 1-team is vergelijkbaar in die zin dat je drie afdelingen hebt: aerodynamica, mechanisch ontwerp en wat kort gezegd voertuigdynamica wordt genoemd, waar meestal ook al het simulatiewerk onder valt. Het team, de race-engineers, vallen meestal ook onder dat dekmantel. Hoe je die drie afdelingen laat samenwerken is dus cruciaal, want de auto moet een allesomvattend product zijn. Het heeft geen zin als je een auto hebt die aerodynamisch gezien heel erg goed is, maar bijvoorbeeld de structuur niet sterk genoeg is om die aerodynamische belasting te dragen." De voertuigdynamica moet tevens als een geoliede machine werken, omdat simulaties zo belangrijk zijn door het gebrek aan op het circuit mogen testen. "Het is dus cruciaal om dit model goed te krijgen."

