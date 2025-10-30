Jacques Villeneuve en Martin Brundle hebben in de Sky Sports F1 Show hun lof uitgesproken over Lando Norris na zijn indrukwekkende raceweekend in Mexico. Villeneuve vergelijkt de prestaties van de Brit met die van Max Verstappen en noemt het een statement weekend voor Norris.

Norris reed een foutloos weekend in Mexico en staat nu aan de leiding van het kampioenschap, met één punt meer dan zijn teamgenoot Oscar Piastri. Piastri heeft het de laatste races moeilijk gehad en is sinds Monza niet meer op het podium geweest. Hierdoor kon Norris zijn achterstand goedmaken. Brundle en Villeneuve zijn het erover eens dat hij meer lof verdient. Brundle verduidelijkte zijn visie door te zeggen: "Ik zeg vaak, als ik commentaar geef bij kampioenschapsontknopingen, dat één of meer van de hoofdrolspelers op de een of andere manier een soort overdrive vinden. Dit was Lando's overdrive." Daarbij voegde hij eraan toe: "Max lijkt die overdrive altijd ingeschakeld te hebben. Ik vond het... Die kwalificatieronde, de perfecte start, verdedigen in de moeilijkste eerste bocht van het jaar, en dan aan de horizon verdwijnen. Het was gewoon perfect."

Brundle onder de indruk van Norris

Brundle was onder de indruk van Norris' prestaties en zei: "Ik vond het een uitmuntend weekend van Lando. Als we zo'n prestatie van Max of Lewis hadden gezien, dan zouden we er met ontzag over hebben gesproken, want het was geweldig." Na deze uitspraak benadrukte hij nog: "Precies het soort statement en vertrouwensboost die hij nodig had op dit moment."

Villeneuve blikt terug op Bakoe en het statement weekend

Villeneuve sloot zich aan bij Brundle en benadrukte: "Het was een statement weekend." Hij merkte op dat Norris in Bakoe niet optimaal presteerde, wat aan hem begon te knagen. "Ik denk dat Bakoe zijn wake-up call was. Dat hij daar niet reageerde, niet profiteerde van een slecht weekend van Oscar..." stelde Villeneuve vast. Vervolgens beschreef hij de comeback: "Het was alsof iemand een emmer koud water in zijn gezicht gooide. Daarna kwam hij sterker terug, alsof hij weer tegen Max aan het vechten was zoals vorig jaar." Villeneuve vervolgde en verklaarde: "De soort weekenden die we gewend zijn van Max, en die we vorig jaar af en toe ook van Lando zagen toen hij met Max vocht." Over zijn huidige vorm kwam hij tot de conclusie: "In zo'n zone wordt een coureur bijna onverslaanbaar."

McLaren wil Verstappen niet zien winnen

McLaren wil voorkomen dat Verstappen de rijderstitel wint. De recente successen van Norris botsten met de uitdagingen van teamgenoot Oscar Piastri, die volgens Brundle zwaar zijn getroffen na het Mexicaanse raceweekend. Over de impact op Piastri merkte hij op: "Bakoe moet hem behoorlijk van slag hebben gebracht. Dat was een moeilijk weekend voor hem: twee keer de muur geraakt en een valse start. Sindsdien is het allemaal wat ontspoord." Brundle gaf tevens aan dat, hoewel er geen voorkeur is binnen het team, de feiten spreken: "Ik geloof niet dat ze daarin een voorkeur hebben, zolang het maar één van hen is, en niet Max Verstappen. Dat is voor hen enorm belangrijk." McLaren moet nog vier Grands Prix en twee sprints alles geven om te voorkomen dat Verstappen de lachende derde wordt.

