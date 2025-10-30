'Piastri twijfelt aan zichzelf door druk van Norris en Verstappen'

Jacques Villeneuve heeft opnieuw zijn zorgen geuit over de mentale druk waarmee Oscar Piastri momenteel te maken heeft. In een recente aflevering van The F1 Show legt de voormalig wereldkampioen uit hoe de druk van teamgenoten en concurrenten, zoals Lando Norris en Max Verstappen, van invloed is op de prestaties van de jonge Australiër.

Volgens Villeneuve is de druk op Piastri toegenomen sinds zijn crash in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Daarvoor kon hij binnen de limiet rijden, maar nu moet hij plotseling een paar tienden sneller gaan rijden. "Norris heeft de leiding in het kampioenschap overgenomen en Piastri moet nu niet alleen met zijn teamgenoot vechten, maar ook proberen zijn voorsprong terug te winnen. Hij moet meer op de limiet gaan rijden en dan ga je opeens fouten maken", zo stelt de Canadees.

Twijfels en fouten

De voormalig wereldkampioen legt uit dat het probleem vooral in het hoofd van Piastri zit. "Nu moet je opeens een paar tienden sneller rijden en opeens kan je niet meer goed overweg met de auto. Alles gaat fout en je weet niet waarom. Het blijft dezelfde auto. Die is niet heel erg aangepast dus er is geen reden om hem anders te besturen", aldus Villeneuve. Hij voegt eraan toe: "Je teamgenoot is nu wat sterker. Je gaat opeens denken dat niets meer werkt. Dat gaat in je hoofd zitten en je wordt daardoor trager en trager. Je gaat je set-up veranderen en je gaat twijfelen aan je rijstijl. Daardoor gaat het fout."

Villeneuve adviseert de jonge coureur om terug te keren naar de basis en er een schepje bovenop te doen. Hij gelooft dat Piastri hierdoor zijn vorm kan herwinnen. De druk van teamgenoten en concurrenten kan immers een grote invloed hebben op de prestaties van een coureur, zowel op als naast de baan.