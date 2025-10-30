Windsor over actie van Verstappen in Mexico: 'Heeft hij dat van zijn vader geleerd?'
Peter Windsor, een bekende analist in de Formule 1-wereld, heeft zich tijdens een livestream uitgelaten over de indrukwekkende actie van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Mexico. Hij was diep onder de indruk van de uitzonderlijke rijvaardigheid van de Nederlander in een kritieke situatie.
Het moment waar Windsor het over had, vond plaats in de eerste bocht van de race. Verstappen verloor daar grip en moest een lastige situatie zien te overleven. Wat deze actie zo bijzonder maakte, was de manier waarop de Red Bull Racing-coureur de auto onder controle hield, terwijl andere coureurs misschien wel een spin of een crash in de muur zouden riskeren. Verstappen bleef kalm en besloot geen onnodige risico's te nemen.
Windsor onder de indruk van Verstappen
Windsor vraagt zich tijdens de livestream af: “Hoeveel van de negentien andere coureurs zouden de slide hebben gehouden zoals Max dat deed in bocht één?” Hij is onder de indruk van de beheersing van de Nederlander in extreme omstandigheden. Windsor speculeert dat Verstappen's vermogen om de slide te corrigeren misschien te maken heeft met ervaring buiten de Formule 1. Hij vraagt zich af of de Nederlander misschien in de Skoda Fabia RS Rally 2 van zijn vader heeft gereden: “Is het misschien dat Max in de Skoda Fabia RS Rally 2 van zijn vader heeft gereden, ergens op een verlaten vliegveld, met de regen in het achterhoofd, gewoon om wat handrem-bochten te oefenen?” overpeinst hij.
Verstappen hield alles licht en delicaat
Windsor benadrukt dat Verstappens grootste kracht in dit specifieke moment was om de auto 'licht en delicaat' te houden. “Wat Max zo goed deed, was gewoon alles zo recht mogelijk houden, op elk gegeven moment,” legt hij uit. Dit was precies de reden waarom Verstappen in staat was om door bocht één te navigeren zonder een crash te veroorzaken of posities te verliezen. Windsor vergelijkt Verstappen's aanpak met die van Lance Stroll, die eerder een incident had. “Stroll probeerde weer terug op de baan te komen, maar hij belastte de auto te veel. Max deed precies het tegenovergestelde: hij hield alles licht en delicaat,” concludeert Windsor.
