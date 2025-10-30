Sergio Pérez kijkt vol enthousiasme uit naar zijn terugkeer in de Formule 1 met Cadillac. De Mexicaanse coureur, die eind 2024 zijn stoeltje bij Red Bull Racing verloor, is vastberaden om zijn comeback te laten zien en gelooft dat hij nog veel te geven heeft aan de sport. Hij vormt een rijderspaar met de eveneens terugkerende Valtteri Bottas.

Pérez, die zes Grand Prix-overwinningen op zijn naam heeft staan, is vastberaden om zijn carrière op zijn eigen voorwaarden af te sluiten. "Ik ben enorm enthousiast, want ik geloof dat ik nog veel te geven heb aan de Formule 1", zo vertelde hij aan Sky Sports. "Ik heb ontzettend veel geluk gehad met de carrière die ik tot nu toe heb gehad, maar ik wil het afsluiten op een hoogtepunt. Vorig jaar was moeilijk, maar ik weet hoe goed ik kan zijn in de juiste omgeving. Mensen zullen verrast zijn hoe competitief en hoe goed ik zal zijn bij mijn comeback."

Afsluiten op hoogtepunt

In een recent gesprek met Sky Sports voegt Pérez toe: "Ik voel dat ik nog één belangrijk ding te bewijzen heb in mijn carrière. Ik wil laten zien wat ik echt kan en zorgen dat ik kan stoppen op het moment dat ik dat zelf wil", waarmee hij zijn vastberadenheid en controle over zijn toekomstige traject benadrukt. De Mexicaan vertelt over zijn motivatie en verwachtingen voor zijn terugkeer. "Ik heb ontzettend veel geluk gehad met de carrière die ik tot nu toe heb gehad, maar ik wil het afsluiten op een hoogtepunt. Vorig jaar was moeilijk, maar ik weet hoe goed ik kan zijn in de juiste omgeving. Mensen zullen verrast zijn hoe competitief en hoe goed ik zal zijn bij mijn comeback."

Veel testen

Om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen, heeft de voormalig Red Bull-coureur al een aantal testsessies op de planning staan. Zo zal Cadillac in november een eerste testsessie houden in Imola, waar hij twee dagen zal rijden met een twee jaar oude Ferrari. "Het doel is om met het hele team – monteurs, ingenieurs, iedereen – samen te werken en elkaar te leren kennen. Dat helpt mij ook om weer in het ritme te komen vóór de officiële tests beginnen." De uitgebreide testkalender voor 2026, met drie wintertests in verband met de introductie van een nieuw technisch reglement, biedt de Mexicaan de kans om zich goed voor te bereiden. "Gelukkig is er volgend jaar veel tijd om te testen vóór de eerste race. Daardoor geloof ik dat ik snel weer op snelheid zal zijn", zo sluit hij af.

