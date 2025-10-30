Volgens Jamie Chadwick is de relatie tussen Yuki Tsunoda en Red Bull Racing na het weekend in Mexico-Stad onherstelbaar gebroken. De Japanner kwam uiteindelijk als twaalfde over de streep, nadat een pitstop van twaalf seconden zijn race had verpest.

Tsunoda vecht voor zijn laatste kans bij het Oostenrijkse team, als teamgenoot van Max Verstappen. Rondom het raceweekend in Mexico zou initieel de beslissing vallen over de zitjes voor komend jaar. Isack Hadjar wordt veelvuldig genoemd als opvolger van de Japanner, maar die beslissing wordt pas na Abu Dhabi genomen, zo onthult dr. Helmut Marko.

Beslissing is al gevallen

Na afloop van de race in Mexico analyseert Chadwick het optreden van Tsunoda bij Sky Sports F1 en stelt ze dat de relatie tussen de twee partijen al is gebroken. “Ik denk dat het zo moet zijn, eerlijk gezegd,” zo hint ze op een aanstaand vertrek. “De manier waarop hij praat en hints geeft over problemen met het team of de auto... Als dit vroeg in zijn carrière bij Red Bull was gebeurd, had hij alles gedaan om hen tevreden te houden. Nu merk je dat de relatie al gebroken is. Hij is gefrustreerd, het lijkt me klaar,” gaat ze verder.

Smoesjes

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve sluit zich daarbij aan en stelt zelfs dat Tsunoda al smoesjes aan het verzinnen is. “Hij bleef zoeken naar excuses, dat hij fantastisch was in wat hij kon controleren. Sinds hij in die auto zit, is dat duidelijk niet het geval geweest,” aldus de Canadees.

