Windsor verbijsterd door keuze McLaren: "Dan had Piastri in Mexico Verstappen verslagen"

Peter Windsor, een bekende analist in de Formule 1-wereld, heeft zijn verbazing uitgesproken over de strategische keuzes van McLaren tijdens de Grand Prix van Mexico. In een analyse op zijn YouTube-kanaal vraagt hij zich af waarom Oscar Piastri niet op medium banden mocht starten, terwijl dit mogelijk een podiumplek had kunnen opleveren.

Volgens Windsor had McLaren een ideale uitgangspositie met de juiste banden voor de start van de race. Hij benadrukte: "Oscar heeft de leiding in het kampioenschap aan Lando Norris verloren en ik moet zeggen dat ik absoluut verbijsterd was dat ze hem niet op de mediums hebben gezet. Waarom zouden ze dat niet doen?!" Vervolgens verklaarde hij: "Ze hadden pole, een winnaar en de juiste banden voor de racestart op de snelste manier mogelijk. We wisten het allemaal. En dat deden ze precies voor Lando Norris, wat perfect uitpakte. Echter, de andere auto van McLaren viel vast in de DRS-trein. Waarom zou je niet om mediums starten?" Piastri startte, net als Max Verstappen, op de zachte band.

Mediums voor Piastri?

Windsor vervolgt zijn betoog door te stellen dat Piastri met een andere strategie veel hoger had kunnen eindigen. Hij merkte daarbij op: "Twee strategieën... Oscar Piastri had gewoon bij Lando Norris kunnen zitten, of er zelfs voorbij kunnen gaan met een betere strategie met de zachtere banden aan het einde van de race." Uiteindelijk finishte Piastri als vijfde, terwijl teamgenoot Lando Norris de race wist te winnen. Charles Leclerc eindigde als tweede en Max Verstappen completeerde het podium in Mexico-Stad.

Podiumplek gemist

De race werd steeds moeilijker voor Piastri door het verkeer. Windsor verwoordde zijn teleurstelling: "Het is heel jammer vanuit Oscars perspectief. Ik zet wat vraagtekens bij McLaren hierover. Ja, hij zat in het verkeer vast en de banden waren niet helemaal oké, maar hij zit in een McLaren en hij is Oscar Piastri! Het maakte het zó veel moeilijker voor Oscar dan dat het had moeten zijn. Als hij van mediums naar softs ging, kon hij misschien wel op het podium eindigen. Misschien had hij zelfs Max verslagen," concludeert Windsor.

