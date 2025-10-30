Doornbos blijft geloven in titelkansen Verstappen: "Dat maakt het verschil"
Doornbos blijft geloven in titelkansen Verstappen: "Dat maakt het verschil"
Robert Doornbos blijft optimistisch over de kansen van Max Verstappen om zijn vijfde opeenvolgende Formule 1-wereldtitel te winnen. Volgens de analist was Mexico verre van een perfect weekend, maar heeft de Nederlander zijn resultaat wel gemaximaliseerd.
In de podcast The Pit Talk spreekt de voormalig Formule 1-coureur zijn vertrouwen uit in de Red Bull-coureur: "Je vroeg het me na een perfect weekend voor Max, waarin hij 33 punten scoorde en de perfectie benaderde. Mexico was geen perfectie, maar ze hebben hun prestaties gemaximaliseerd." Hiermee onderstreepte hij dat, ondanks de imperfecties, de inspanningen van Verstappen volledig benut werden. De Limburger heeft zijn achterstand op de nieuwe WK-leider, Lando Norris, zien groeien na Mexico, al is zijn achterstand op de koploper wel geslonken.
Doorontwikkeling Red Bull Racing
Doornbos benadrukt daarnaast dat McLaren al gestopt is met het doorontwikkelen van de auto, waar Red Bull Racing nog altijd updates doorvoert: "Je hebt altijd het spannendste kampioenschap als er voor het volgende jaar een reglementswijziging aankomt, want de huidige auto’s zijn dan overontwikkeld. Red Bull geeft echter nog niet op: ze brengen hier en daar nog wat performance naar de auto en gaan tot het einde vechten. Ze hadden dit weekend al vier kleine updates. Het gaat allemaal om heel kleine details, maar dat maakt het verschil." Hij denkt dat Verstappen vooral in Brazilië en Las Vegas goede kansen heeft, terwijl Qatar en Abu Dhabi beter bij de McLarens passen.
Doornbos hoopt op beslissende race in Abu Dhabi
Verstappen zelf weet dat hij in de resterende races nagenoeg perfect moet presteren om de titel te winnen. Hoewel Mexico geen perfect weekend was, wist hij toch de schade te beperken. Doornbos gelooft er sterk in dat de titelstrijd pas in de seizoensfinale in Abu Dhabi beslist wordt. "Laten we hopen op een beslissende race in Abu Dhabi", klinkt het.
