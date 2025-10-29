Pérez: 'Red Bull stemde auto volledig af op Verstappen'
In een openhartig gesprek met Sky Sports F1 licht Sergio Pérez een tipje van de sluier over hoe het er intern aan toe gaat bij Red Bull. De Mexicaanse coureur onthult dat het team de auto's volledig afstemt op de rijstijl van Max Verstappen, wat het voor andere coureurs bijna onmogelijk maakt om zich aan te passen.
Pérez sloot in 2021 aan bij Red Bull Racing, nadat in 2020 bij Racing Point bleek dat Sebastian Vettel hem het jaar op zou gaan vervangen. Even leek het einde van de F1-carrière van de Mexicaan eraan te komen, maar na de overwinning in Sakhir was Red Bull overtuigd geraakt. In dienst van de Oostenrijkers wist 'Checo' diverse zeges te pakken en speelde hij een belangrijke rol in de eerste wereldtitel van Verstappen, tijdens de eindfinale in Abu Dhabi.
Red Bull ontwikkelt wagen naar smaak Verstappen
Volgens Pérez is het niet alleen het talent van Verstappen dat hem zo succesvol maakt, maar ook de manier waarop het team de auto ontwikkelt. "Red Bull ontwikkelt de auto volledig naar de smaak van Verstappen", zo vertelt hij geciteerd door F1-Insider. Daarnaast beschrijft hij hoe lastig het is om als teamgenoot van Verstappen te rijden, aangezien de auto volledig op hem is afgesteld.
Daarnaast moest hij zich constant aanpassen aan wat Verstappen wilde. "Je moet je voortdurend aanpassen aan zijn behoeften, zo simpel is dat," verklaart Perez. Hierdoor is het volgens hem lastig voor andere coureurs om hun eigen stempel binnen het team te drukken.
Jos Verstappen: 'Altijd hetzelfde materiaal gekregen'
Begin september deed de vader van 'Checo', Antonio Pérez Garibay, een soortgelijke uitspraak. Jos Verstappen klom toen op social media om zijn kant van het verhaal te delen. "Wat een sukkel is dat. Hij heeft altijd hetzelfde materiaal gekregen. Maar hij moet gewoon gas geven", aldus Verstappen senior.
