Laurent Mekies heeft tijdens de internationale persconferentie in Mexico toegelicht waarom Red Bull Racing blijft ontwikkelen, ondanks de aanstaande veranderingen in 2026. De teambaas benadrukt dat het team niet alleen gefocust is op de huidige prestaties, maar ook op het verbeteren van processen voor de toekomst.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een grote transformatie. In 2026 worden de reglementen drastisch gewijzigd, met nieuwe motoren en andere technische specificaties. Veel teams hebben hun ontwikkelingsprogramma's voor 2025 al stopgezet om zich volledig op deze veranderingen te richten. Red Bull kiest echter voor een andere aanpak en blijft updates aan de RB21 doorvoeren, zoals recentelijk gebeurde tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad. Tijdens deze persconferentie verklaarde Mekies: "We wilden niet stoppen met ontwikkelen alleen omdat het seizoen bijna voorbij is."

Vraagtekens richting 2026

Volgens Mekies is het belangrijk om het maximale uit de huidige auto te halen, zodat het team met een goed gevoel de overstap naar 2026 kan maken. "Het gaat niet alleen om de auto, maar ook om onze processen. Als we een seizoen afsluiten zonder dat we het maximale uit de huidige wagen hebben gehaald, nemen we te veel vraagtekens mee richting 2026", aldus de teambaas. Mekies voegde daaraan toe: "We willen begrijpen wat niet werkte, verbeteren wat wél werkt, en met vertrouwen de toekomst ingaan." Hij benadrukt dat het team wil leren van fouten en successen om zo sterker verder te gaan.

Risico dat goud waard bleek

De strategie van de Oostenrijkse formatie om door te ontwikkelen, ondanks de aanstaande veranderingen, heeft in het verleden al vruchten afgeworpen. In 2021 bleef het team tot het laatste moment updates brengen en dat resulteerde in de wereldtitel voor Max Verstappen. Wat toen een risico leek, bleek later goud waard. De formatie uit Milton Keynes begon 2022 sterker dan ooit en greep zowel de coureurs- als constructeurstitel.

