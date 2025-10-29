Bearman vol voldoening na gevecht met Verstappen: "Zo cool om tegen Max te racen"
Bearman vol voldoening na gevecht met Verstappen: "Zo cool om tegen Max te racen"
Ollie Bearman heeft na de Grand Prix van Mexico-Stad zijn beste resultaat tot nu toe in de Formule 1 behaald. De Haas-coureur begon de race vanaf de negende plek en wist uiteindelijk als vierde over de streep te komen, mede dankzij een slimme inhaalactie op Max Verstappen.
De race begon voor Bearman goed, want hij klom al snel op naar de zesde plek. Toen Verstappen in aanraking kwam met Lewis Hamilton, wist de Brit zijn kans te grijpen en de Nederlander in te halen. Bearman hield zijn plek vervolgens vast. Even lag hij zelfs op de derde plaats, maar die positie verloor hij uiteindelijk aan Verstappen. Na de race bekende Bearman: “Ik kon het allemaal voor me zien ontvouwen, en ik dacht, 'Oké, speel het veilig.' Eerlijk gezegd kan ik niet zeggen wat ik dacht, maar ik voelde me een beetje bang, en toen was ik zij aan zij en super bang.”
Direct na de race verklaarde Bearman: “Het was gek.” Vervolgens benadrukte hij: “Ik ben zo blij om zoveel goede punten voor het team te pakken, en we hebben strategisch echt fantastisch werk geleverd, de auto in het juiste raamwerk gekregen. Het voelde geweldig onder me, dus een perfecte job.”
Bearman blij met punten voor Haas
Na de race sprak de coureur verder over zijn ervaring op het circuit. Over het racen tegen de grote namen uit de sport, zei hij: “Het is een goed gevoel moment. Ook om zij aan zij met Max te gaan is een heel cool gevoel. Hij is iemand die ik in de Formule 1 in feite ben opgegroeid te kijken, dus het is geweldig en ik ben echt trots op het werk dat we vandaag hebben gedaan.”
Bearman trots op Haas
Bearman’s teamgenoot Esteban Ocon zorgde ervoor dat beide Haas-auto's in de punten eindigden door als negende over de streep te komen. Reflecterend op zijn race vervolgde Bearman: “Toen ik zij aan zij was [met Verstappen], had ik mijn neus vooruit, dus ik was niet van plan het op te geven. Toen, eigenlijk, toen ik de leiding had, was ik bang dat ze veel meer tempo zouden hebben dan ik, maar ik kon ze afhouden en een beetje een buffer opbouwen. Ik ben daar echt blij mee en zo trots op het team.”
Gerelateerd
Net binnen
Russell schold Verstappen uit, FIA benoemt Russische topman | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
'Alpine gaat in 2026 door met Colapinto: Briatore trekt twijfels in'
- Gisteren 21:14
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- Gisteren 20:53
- 2
Pérez: 'Red Bull stemde auto volledig af op Verstappen'
- Gisteren 20:16
- 5
Mexicaanse autosportbond legt schuld voor bijna-aanrijding met marshals bij Lawson
- Gisteren 19:44
- 3
VIDEO | Mekies begrijpt trage Red Bull niet, Verstappen sceptisch over wereldtitel | GPFans Recap
- Gisteren 18:59
Veel gelezen
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- 27 oktober