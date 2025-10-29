Ollie Bearman heeft na de Grand Prix van Mexico-Stad zijn beste resultaat tot nu toe in de Formule 1 behaald. De Haas-coureur begon de race vanaf de negende plek en wist uiteindelijk als vierde over de streep te komen, mede dankzij een slimme inhaalactie op Max Verstappen.

De race begon voor Bearman goed, want hij klom al snel op naar de zesde plek. Toen Verstappen in aanraking kwam met Lewis Hamilton, wist de Brit zijn kans te grijpen en de Nederlander in te halen. Bearman hield zijn plek vervolgens vast. Even lag hij zelfs op de derde plaats, maar die positie verloor hij uiteindelijk aan Verstappen. Na de race bekende Bearman: “Ik kon het allemaal voor me zien ontvouwen, en ik dacht, 'Oké, speel het veilig.' Eerlijk gezegd kan ik niet zeggen wat ik dacht, maar ik voelde me een beetje bang, en toen was ik zij aan zij en super bang.”

Direct na de race verklaarde Bearman: “Het was gek.” Vervolgens benadrukte hij: “Ik ben zo blij om zoveel goede punten voor het team te pakken, en we hebben strategisch echt fantastisch werk geleverd, de auto in het juiste raamwerk gekregen. Het voelde geweldig onder me, dus een perfecte job.”

Bearman blij met punten voor Haas

Na de race sprak de coureur verder over zijn ervaring op het circuit. Over het racen tegen de grote namen uit de sport, zei hij: “Het is een goed gevoel moment. Ook om zij aan zij met Max te gaan is een heel cool gevoel. Hij is iemand die ik in de Formule 1 in feite ben opgegroeid te kijken, dus het is geweldig en ik ben echt trots op het werk dat we vandaag hebben gedaan.”

Bearman trots op Haas

Bearman’s teamgenoot Esteban Ocon zorgde ervoor dat beide Haas-auto's in de punten eindigden door als negende over de streep te komen. Reflecterend op zijn race vervolgde Bearman: “Toen ik zij aan zij was [met Verstappen], had ik mijn neus vooruit, dus ik was niet van plan het op te geven. Toen, eigenlijk, toen ik de leiding had, was ik bang dat ze veel meer tempo zouden hebben dan ik, maar ik kon ze afhouden en een beetje een buffer opbouwen. Ik ben daar echt blij mee en zo trots op het team.”

