Martin Brundle voorspelt dat de strijd om de wereldtitel in het Formule 1-seizoen van 2025 zal gaan tussen de coureurs van McLaren. De analist van Sky Sports denkt dat Oscar Piastri en Lando Norris de grootste kanshebbers zijn voor de titel, tenzij ze elkaar in de weg gaan rijden. Max Verstappen lijkt volgens Brundle weinig kans te maken op zijn vijfde wereldtitel.

De Brit stelt dat de prestaties van de McLaren-rijders in de laatste races cruciaal zullen zijn. "Na die prestatie [in Mexico] denk ik dat Verstappen heel veel moet doen [om het verschil goed te maken, red.]. Tenzij hij nog een paar weekenden zoals Austin meemaakt. In de laatste vier races geloof ik dat McLaren op minstens twee circuits sneller zal zijn", zo zegt Brundle. De Red Bull-coureur staat momenteel 36 punten achter op de nieuwe WK-leider, Norris, na een derde plaats in Mexico.

McLaren heeft de overhand

De analist wijst op het voordeel dat McLaren heeft met twee sterke rijders. "Daarnaast is het twee tegen één. Max heeft geen coureur naast zich die hem bij kan staan. En af en toe zit er ook een Ferrari of Mercedes tussen die veel punten pakt in de top drie", aldus Brundle. Dit maakt het voor de Red Bull-coureur extra lastig om punten te pakken in de resterende races.

Verstappen moet alles winnen

Hoewel de Limburger theoretisch absoluut nog kans maakt, denkt Brundle dat de snelheid van de McLaren MCL39 dit een moeilijke opgave zal maken. "Ik geloof daarom dat het tussen de McLaren-rijders zal gaan, tenzij ze zichzelf in de weg gaan rijden en de titel aan Max overhandigen. Uiteindelijk heeft Max namelijk in principe twaalf tot vijftien punten per weekend nodig om de andere races te compenseren. Want in Qatar - en waarschijnlijk ook in Abu Dhabi - zal McLaren sneller zijn", zo voegt Brundle toe.

Brundle voorspelt wereldkampioen

De analist denkt dat Norris er uiteindelijk met de titel vandoor zal gaan, tenzij teamgenoot Piastri zijn eerdere vorm weet terug te vinden. "Ik denk dat Lando er met de titel vandoor zal gaan, tenzij Oscar zijn vorm van eerder dit jaar kan hervinden", zo zegt Brundle. De komende races zullen uitwijzen of de McLaren-rijders de voorspelling waar kunnen maken.

